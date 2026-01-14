Большой остров большой политики: зачем США Гренландия

Большой полярный остров

Гренландия (на гренландском — Kalaallit Nunaat, на датском — Grønland) является крупнейшим островом на Земле. Она расположена на северо-востоке Северной Америки и географически относится к этому материку. Остров омывается водами Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Его площадь составляет 2 166 086 км². По размерам Гренландия почти втрое меньше Австралии — самого малого континента планеты.

Крупнейший населенный пункт острова — столица Нуук. По данным Britannica, в 2019 году здесь проживало 17 984 человека. Город расположен на полуострове в западной части Гренландии и одновременно является ее политическим, экономическим и культурным центром.

Более двух третей территории острова находится за Полярным кругом, а его северная оконечность удалена от Северного полюса менее чем на 800 км. От канадского острова Элсмир Гренландию на севере отделяет всего 26 км, а ближайшей европейской страной является Исландия, расположенная примерно в 320 км.

Главная природная особенность Гренландии — гигантский ледяной покров, по масштабам уступающий только Антарктиде. Лед покрывает свыше четырех пятых всей территории острова.

Свободные ото льда земли сосредоточены главным образом вдоль побережья. Эти районы представляют собой преимущественно гористую местность. Наивысшая точка острова — гора Гуннбьерн на юго-востоке, высота которой достигает 3700 метров.

Коренным населением Гренландии являются инуиты — этническая группа коренных народов Северной Америки, традиционно населяющая обширные территории Арктики от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Общая численность инуитов в мире, по данным переписей 2006 и 2011 годов, составляет от 50 до 59 тысяч человек.

К инуитам относятся и коренные жители Гренландии — калааллиты. Более 10 процентов населения — датчане, большинство из которых родились в Дании.

Закон о самоуправлении Гренландии, принятый в 2009 году, закрепил калааллисут в качестве единственного официального языка. До 2009 года официальный статус имел датский язык, который и сегодня остается родным примерно для 10 процентов населения. Также широко используется английский.

Население Гренландии расселено по всей территории острова, однако подавляющее большинство жителей сосредоточено в 18 муниципалитетах, тогда как остальные живут в небольших населенных пунктах и деревнях. Из-за высокого уровня эмиграции в начале XXI века демографический рост фактически остановился.

В 1953 году Гренландия официально вошла в состав Королевства Дания, а ее жители получили датское гражданство. В 1979 году референдум о самоуправлении предоставил острову контроль над большинством внутренних политических вопросов, тогда как внешняя политика и оборона остались в ведении Дании.

Изначально Гренландия присоединилась к Европейскому сообществу вместе с Данией в 1973 году, однако в 1985 году изменила свой статус и стала заморской территорией ЕС после референдума, вызванного спорами вокруг прав на рыбный промысел.

Гренландия во Второй мировой войне

Во время Второй мировой войны Германия развернула морские операции в арктических водах вокруг Гренландии. На этом фоне датский посланник в США Генрик Кауфманн, отказавшийся признавать немецкую оккупацию Дании, 9 апреля 1941 года подписал соглашение с Соединенными Штатами, предоставившее американским военно-воздушным силам право использовать военные базы на территории острова. Эти меры были вызваны опасениями, что нацистская Германия может использовать Гренландию как плацдарм для возможного удара по США.

Фактически на протяжении всей войны Гренландия находилась в положении, близком к независимому государству. Датское правительство было лишено возможности полноценно управлять островом, а снабжение населения и экспортной отрасли взяли на себя США и Канада. Существенную роль сыграл высокий спрос на гренландский криолит — стратегически важное сырье для алюминиевой промышленности.

После окончания войны, в 1945 году, Гренландия была возвращена под юрисдикцию Дании.

Отношения с США

В 1946 году Соединенные Штаты предложили Дании 100 миллионов долларов золотом за крупнейший в мире остров. С учетом ее геостратегического положения и нараставшей тогда международной напряженности потенциальная покупка рассматривалась в Вашингтоне как «военная необходимость».

Предложение носило секретный характер и стало широко известно лишь в 1991 году, когда датская пресса обнаружила рассекреченные архивные документы. В СМИ также выдвигалась версия о том, что параллельно обсуждался вариант списания датского долга в размере 70 миллионов долларов в обмен на передачу острова США.

27 января 1947 года журнал Time опубликовал материал с иллюстрацией под названием «Полярные круги». На карте северного полушария кругами, расходящимися от Аляски и Гренландии, была показана досягаемость до ключевых мировых столиц — включая Токио, Москву, Каир и Тегеран. Эта визуализация подчеркивала стратегическое значение Арктики в формирующейся системе глобальной безопасности. Несмотря на интерес со стороны Вашингтона, в 1967 году Королевство Дания отклонило первый официальный запрос США о возможной сделке.

Как отмечает старший научный сотрудник Датского института международных исследований Миккель Рунге Олесен, отношения Дании с Соединенными Штатами исторически отличались близостью, прагматизмом и высоким уровнем доверия — особенно после вступления Дании в НАТО в 1949 году.

— Как небольшое государство, Дания занимала позицию, близкую к американской, как в практической, так и в риторической плоскости внешней политики и политики безопасности. Американские гарантии безопасности остаются фундаментальными, тогда как влияние Копенгагена в Вашингтоне обеспечивается предсказуемостью и готовностью к сотрудничеству. Эта стратегия малого государства прослеживается со времен начала холодной войны: Дания содействовала размещению американских военных объектов в Гренландии еще со времен Второй мировой войны. Особенно прочными американо-датские отношения стали в последние десятилетия, когда Дания активно участвовала в операциях НАТО — в частности в Ираке и Афганистане, — укрепляя репутацию надежного союзника, готового идти на риск и нести военные потери, — подчеркивает эксперт.

Какую роль играет Гренландия для безопасности США

По мнению датского эксперта, значение Гренландии для безопасности США прежде всего определяется ее географическим положением. Остров расположен на стыке ключевых воздушных и морских маршрутов, ведущих к Северной Америке, поэтому именно здесь на протяжении десятилетий размещаются системы раннего предупреждения, космического наблюдения и элементы противоракетной обороны.

Дополнительную роль Гренландия играет в так называемом Гренландско-Исландско-Великобританском коридоре (GIUK gap) — одном из важнейших стратегических узлов для контроля за активностью российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Как подчеркивает Олесен, интерес США к Гренландии не является чем-то новым. Начиная с XIX века различные американские администрации рассматривали возможность приобретения острова. После Второй мировой войны Вашингтон особенно высоко оценивал значение своих военных баз в Гренландии и не стремился отказываться от присутствия там. Именно датский посол Хенрик Кауфманн во время войны впервые пригласил американцев в Гренландию, хотя подписанное им соглашение должно было утратить силу с окончанием боевых действий.

— Президент Гарри Труман даже предложил 100 миллионов долларов за покупку Гренландии, однако Дания отказалась. Лишь после вступления Дании в НАТО в 1951 году соглашение было переформатировано, закрепив дальнейшее военное присутствие США на острове, — отмечает аналитик.

По данным The New York Times, в соответствии с соглашением 1951 года Соединенные Штаты и сегодня обладают широкими военными полномочиями в Гренландии. Документ позволяет Вашингтону «строить, устанавливать, обслуживать и эксплуатировать» военные базы на всей территории острова, «размещать персонал», а также «контролировать посадки и взлеты, якорные стоянки, швартовки и передвижение» военных кораблей и авиации.

— Свобода действий США в Гренландии настолько велика, что они могут делать там практически все, что сочтут необходимым, — подчеркнул Олесен.

По его словам, Вашингтону «крайне сложно отказать почти в любой просьбе, если она формулируется корректно и дипломатично». Однако вопрос покупки Гренландии — о чем, как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио заявил законодателям, — относится уже к иной политической плоскости.

— Гренландия не хочет, чтобы ее кто-либо покупал, особенно Соединенные Штаты. Кроме того, у Дании просто нет полномочий продавать ее, — подытожил Миккель Рунге Олесен.

Аргументы Трампа

Дональд Трамп настаивает на том, что приобретение Гренландии необходимо Вашингтону по соображениям национальной безопасности, и при этом не исключает применения военной силы для защиты американских интересов.

Как уже отмечалось, Гренландия представляет собой ключевую зону контроля над важнейшими морскими путями в Арктике. Это значение существенно возрастает на фоне глобального изменения климата: таяние арктических льдов постепенно открывает новые северные маршруты судоходства, повышая стратегическую и экономическую ценность региона.

В настоящее время экономика Гренландии в основном опирается на рыболовство и сохраняет высокую зависимость от субсидий датского правительства. Однако, по оценкам международных экспертов, в последние годы заметно усилился интерес к ее природным ресурсам. Речь идет прежде всего о редкоземельных элементах, уране и железной руде, а также о потенциально значительных запасах нефти и газа на шельфе.

По мере сокращения ледяного покрова доступ к этим ресурсам может упроститься, что объективно усиливает интерес к острову со стороны крупных мировых держав, включая США. При этом вопросы минеральных ресурсов уже входили в число приоритетов администрации Дональда Трампа. Тем не менее сам президент подчеркивает, что его позиция обусловлена прежде всего соображениями безопасности, а не добычей полезных ископаемых: «Гренландия нужна нам для национальной безопасности, а не для ресурсов».

США уже располагают на острове военной космической базой «Питуффик» (Pituffik Space Base), имеющей ключевое значение для системы раннего предупреждения о ракетном нападении. База расположена на кратчайшем маршруте между Европой и Северной Америкой, что делает ее важным элементом глобальной оборонной инфраструктуры США.

Фото: U.S. Air Force

Несмотря на экстремальные природные условия и то, что территория базы до девяти месяцев в году покрыта льдом, ее аэродром функционирует круглогодично. «Питуффик» является самой северной военной базой Министерства обороны США, находится в ведении 821-й космической группы и входит в структуру космической базы «Дельта-1».

История Гренландии показывает, что интерес США к острову является частью долгосрочной стратегии, сформировавшейся еще в годы Второй мировой и холодной войн. Его географическое положение и роль в системе раннего предупреждения делают Гренландию одним из ключевых элементов американской архитектуры безопасности независимо от вопроса суверенитета.

При этом Гренландия обладает широкой автономией и настаивает на праве самостоятельно определять свое будущее, а Дания не имеет юридических полномочий для ее продажи. В условиях таяния арктических льдов, открытия новых маршрутов и усиления конкуренции за ресурсы значение острова будет лишь расти, однако для США эффективнее опираться на военное присутствие и союзнические механизмы, чем на пересмотр его статуса.

На этом фоне 14 января в США запланированы переговоры министров иностранных дел Дании и Гренландии с госсекретарем Марко Рубио — первые официальные контакты после заявлений президента Дональда Трампа об острове.