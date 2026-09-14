Франция готовит новые ограничения на соцсети для детей до 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности нового законопроекта, регулирующего доступ детей младше 15 лет к социальным сетям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу .

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности нового регулирования, касающегося использования социальных сетей детьми младше 15 лет. Оно было подготовлено после того, как Конституционный совет в августе отменил прежнюю норму, сочтя ее «несоразмерным вмешательством» в свободу выражения мнения.

Макрон выступил с заявлением в X, комментируя готовящееся регулирование доступа детей младше 15 лет к социальным сетям.

Президент Франции отметил, что с первого дня пребывания у власти руководствуется чувством ответственности в вопросе защиты детей в цифровой среде.

Подчеркнув свою решимость в этом вопросе, Макрон заявил, что новый законопроект, регулирующий использование социальных сетей детьми младше 15 лет, уже готов. Предыдущий вариант был принят обеими палатами французского парламента, однако в августе был отменен Конституционным советом — высшим органом конституционного контроля страны.

По словам Макрона, после решения Совета он поручил правительству подготовить новую, юридически устойчивую норму, соответствующую европейским стандартам. Президент отметил, что эта задача была выполнена благодаря «исключительной технической работе», а новый законопроект уже был направлен на уведомление Европейской комиссии.

Макрон также подчеркнул, что такое регулирование, направленное на защиту детей, должно быть принято по всей Европе, и заявил о решимости добиваться этого.

Конституционный совет отменил прежнее регулирование

Во Франции ранее обе палаты парламента одобрили норму, касающуюся доступа детей младше 15 лет к социальным сетям. Однако 14 августа Конституционный совет отменил ее, указав, что она представляет собой «несоразмерное вмешательство» в свободу выражения мнения молодежи.

При этом Совет признал, что защита интересов детей является конституционным требованием, однако пришел к выводу, что принятая норма недостаточно точно определяет риски, которые онлайн-среда может представлять для здоровья и безопасности детей.

После решения Конституционного совета Макрон поручил правительству подготовить новый законопроект, соответствующий европейским нормам.