Запрет соцсетей для детей до 15 лет признали неконституционным во Франции

Конституционный совет Франции признал противоречащим Конституции закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Парламент страны одобрил документ в июле, а президент Эмманюэль Макрон планировал ввести запрет в действие уже в сентябре, передает Kazinform со ссылкой на ВВС .

Конституционный совет Франции решил, что новый закон чрезмерно ограничивает свободу выражения мнений и общения детей младше 15 лет. По мнению суда, такие ограничения «не являются ни уместными, ни необходимыми, ни соразмерными».

Как сообщает AFP, Елисейский дворец заявил, что после решения Конституционного совета президент Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру Себастьену Лекорню в кратчайшие сроки подготовить новый, «юридически надежный» законопроект.

Аппарат Макрона заверил, что президент по-прежнему твердо намерен ввести запрет на соцсети для детей.

По закону, принятому в июле и Сенатом, и Национальным собранием Франции, с января следующего года лицам, не достигшим 15 лет, было бы запрещено пользоваться социальными сетями. Большинство популярных соцсетей разрешают регистрацию с 13 лет, однако для несовершеннолетних пользователей предусмотрены дополнительные ограничения на общение, установление контактов и доступный им контент.

Уже с сентября при создании нового аккаунта пользователям пришлось бы подтверждать свой возраст, а с января каждый житель Франции должен был бы подтвердить, что ему больше 15 лет, чтобы пользоваться соцсетями.

Проверку возраста должны были будут проводить сами платформы — с помощью инструментов, одобренных французским регулятором по защите персональных данных.

Ранее сообщалось, что Франция первой в Европе запретила соцсети детям младше 15 лет.