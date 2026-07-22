Франция первой в Европе запретила соцсети детям младше 15 лет

Французский парламент окончательно утвердил закон, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Франция стала первой европейской страной, принявшей подобный запрет. Власти объяснили решение стремлением усилить защиту несовершеннолетних и снизить риски, связанные с использованием социальных платформ.

Министр по вопросам искусственного интеллекта Анн Ле Энанфф заявила, что страна первой в Европе ввела так называемое «цифровое совершеннолетие». Ранее похожие ограничения приняли в Австралии, где пользоваться социальными сетями запретили лицам младше 16 лет.

Согласно закону, с 1 сентября дети младше 15 лет не смогут регистрировать новые аккаунты в социальных сетях. Уже существующие учетные записи платформы обязаны удалить в течение четырех месяцев после вступления закона в силу.

Документ также обязывает социальные сети внедрить механизмы проверки возраста, соответствующие требованиям французского регулятора по защите персональных данных. Представители платформ ранее критиковали подобные ограничения, но заявили, что будут соблюдать требования национального законодательства.

Напомним, ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала предложение депутатов о введении ограничений на доступ детей до 14 лет к социальным сетям.