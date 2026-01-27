РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:17, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Ограничат ли казахстанским детям доступ в соцсети – ответ Минпросвещения

    Министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала предложение депутатов о введении ограничений на доступ детей до 14 лет к социальным сетям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ограничат ли казахстанским детям доступ в соцсети
    Фото: freepik.com

    — Да, этот вопрос актуальный. Ограничения сейчас мы рассматриваем — несколько предложений. В Министерстве просвещения создана рабочая группа. Да, чтобы детей защитить от противоправного контента, есть подходы. Многие страны эти подходы уже узаконили. Поэтому этот вопрос открыт, этот вопрос будет обсуждаться с обществом, в том числе с родительским сообществом, с педагогическим сообществом, также с вами тоже вместе, — отметила она на брифинге в Правительстве. 

    По словам Жулдыз Сулейменовой, рассматриваются несколько подходов. Первый — регистрация SIM-карт для детей. Второй — контроль за доступом к противоправному контенту для детей до 14 лет. Третий — обучение медиаграмотности и цифровой безопасности в рамках школьных предметов по цифровизации.

    — Этот момент, когда мы хотим детей ограничить в соцсетях, нужно будет обсуждать с медиасообществом, с родительским сообществом. Рабочая группа создана, поэтому этот вопрос до сих пор открыт, — добавила она.

    Окончательное решение будет приниматься совместно с родителями, учителями и представителями СМИ.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что законопроект о запрете социальных сетей для детей в Казахстане будет вынесен на обсуждение.

    Теги:
    Запреты Минпросвещения РК Соцсети Дети
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают