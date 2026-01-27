Ограничат ли казахстанским детям доступ в соцсети – ответ Минпросвещения

— Да, этот вопрос актуальный. Ограничения сейчас мы рассматриваем — несколько предложений. В Министерстве просвещения создана рабочая группа. Да, чтобы детей защитить от противоправного контента, есть подходы. Многие страны эти подходы уже узаконили. Поэтому этот вопрос открыт, этот вопрос будет обсуждаться с обществом, в том числе с родительским сообществом, с педагогическим сообществом, также с вами тоже вместе, — отметила она на брифинге в Правительстве.

По словам Жулдыз Сулейменовой, рассматриваются несколько подходов. Первый — регистрация SIM-карт для детей. Второй — контроль за доступом к противоправному контенту для детей до 14 лет. Третий — обучение медиаграмотности и цифровой безопасности в рамках школьных предметов по цифровизации.

— Этот момент, когда мы хотим детей ограничить в соцсетях, нужно будет обсуждать с медиасообществом, с родительским сообществом. Рабочая группа создана, поэтому этот вопрос до сих пор открыт, — добавила она.

Окончательное решение будет приниматься совместно с родителями, учителями и представителями СМИ.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что законопроект о запрете социальных сетей для детей в Казахстане будет вынесен на обсуждение.