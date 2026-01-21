Запрет соцсетей для детей в Казахстане: законопроект вынесут на обсуждение
Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства рассказала о мерах по реализации поручений Главы государства, озвученных на пятом заседании Национального курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.
— С учетом предложений членов Национального курултая будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации. В частности, рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Министерством культуры и информации подготовлены соответствующие изменения и дополнения в законодательство, регулирующее деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Данные изменения прошли экспертную оценку и будут вынесены на общественное обсуждение, — сказала вице-премьер.
Также она отметила, что нарушение возрастных ограничений может повлечь за собой ответственность.
— Совместно с Министерством просвещения, а также Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей и рассмотрение мер ответственности, — подчеркнула Аида Балаева.