    10:48, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Запрет соцсетей для детей в Казахстане: законопроект вынесут на обсуждение

    Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства рассказала о мерах по реализации поручений Главы государства, озвученных на пятом заседании Национального курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аида Балаева
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    — С учетом предложений членов Национального курултая будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации. В частности, рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Министерством культуры и информации подготовлены соответствующие изменения и дополнения в законодательство, регулирующее деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Данные изменения прошли экспертную оценку и будут вынесены на общественное обсуждение, — сказала вице-премьер.

    Также она отметила, что нарушение возрастных ограничений может повлечь за собой ответственность.

    — Совместно с Министерством просвещения, а также Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей и рассмотрение мер ответственности, — подчеркнула Аида Балаева.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
