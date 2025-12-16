Финский легионер пополнил состав «Кайрата»

Оксанен является воспитанником финского клуба «ХИК», где начал профессиональную карьеру. В 2018 году он перешел в английский «Брентфорд», выступая за вторую команду клуба. Позже полузащитник на правах аренды защищал цвета «Уимблдона» и шотландского «Мортона». В 2022 году Яакко вернулся на родину, подписав контракт с «КуПС», за который выступал до перехода в алматинский клуб.

В нынешнем сезоне Оксанен уже встречался с «Кайратом» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух матчей «желто-черные» одержали победу со счетом 3:2, а сам полузащитник отметился забитым мячом в первой игре. Всего в сезоне футболист провел 51 матч, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. На его счету также один матч за национальную сборную Финляндии и 15 игр за молодежную команду U-21.

Отметим, что в текущем сезоне «Кайрат» впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА и уже провел шесть матчей. В последней игре на «Астана Арене» подопечные Рафаэля Уразбахтина уступили греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:1. Команда набрала одно очко и занимает 36-е место в турнирной таблице.

Следующий матч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» проведет 20 января в Астане против бельгийского «Брюгге».

Ранее главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин после поражения от «Олимпиакоса» рассказал о планах команды на ближайшие недели и графике подготовки к январским матчам.