РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:12, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» вернется к тренировкам после 2 января — тренер Уразбахтин о графике команды

    После поражения от греческого «Олимпиакоса» главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о планах команды на ближайшие недели и графике подготовки к матчам января, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Кайрат» вернется к тренировкам после 2 января — тренер Уразбахтин о графике команды
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По словам наставника, футболисты получат небольшой отдых, после чего начнется подготовка к ключевым встречам нового года.

    — Футболисты отдыхают до 2 января. 3 января пройдет медицинский осмотр, а уже 5 января мы вылетаем на предсезонный сбор. Возвращаемся 15 января, — отметил Уразбахтин.

    После возвращения график станет максимально плотным. Тренер подчеркнул, что команде важно правильно войти в игровой ритм после сборов и перелетов.

    — 20 января у нас матч, поэтому за пять дней возвращаемся. Пока долетим туда-сюда, через Алматы, ближе к дате снова соберемся в Астане и будем готовиться. Сыграем с «Брюгге», а затем — выездной матч с «Арсеналом», — добавил он.

    Напомним, 20 января «Кайрат» примет бельгийский «Брюгге» в Астане, после чего команде предстоит один из самых громких матчей сезона — выезд к лондонскому «Арсеналу».

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают