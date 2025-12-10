«Кайрат» вернется к тренировкам после 2 января — тренер Уразбахтин о графике команды

По словам наставника, футболисты получат небольшой отдых, после чего начнется подготовка к ключевым встречам нового года.

— Футболисты отдыхают до 2 января. 3 января пройдет медицинский осмотр, а уже 5 января мы вылетаем на предсезонный сбор. Возвращаемся 15 января, — отметил Уразбахтин.

После возвращения график станет максимально плотным. Тренер подчеркнул, что команде важно правильно войти в игровой ритм после сборов и перелетов.

— 20 января у нас матч, поэтому за пять дней возвращаемся. Пока долетим туда-сюда, через Алматы, ближе к дате снова соберемся в Астане и будем готовиться. Сыграем с «Брюгге», а затем — выездной матч с «Арсеналом», — добавил он.

Напомним, 20 января «Кайрат» примет бельгийский «Брюгге» в Астане, после чего команде предстоит один из самых громких матчей сезона — выезд к лондонскому «Арсеналу».