РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:39, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Финансовый рынок Казахстана усилят собственные рейтинговые агентства

    В Комитете Мажилиса по финансам и бюджету презентовали проекты законов «О рейтинговой деятельности» и «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рейтинговой деятельности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дания Еспаева
    Кадр из видео

    Как отметила заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева, новый закон разработан в рамках Концепции развития финансового рынка. По ее словам, в Казахстане уже сформирована и стабильно работает ключевая инфраструктура финансового сектора — действуют кредитные организации, фондовые биржи, центральный депозитарий и кредитные бюро.

    При этом одним из нерешенных вопросов долгое время оставалось отсутствие собственных рейтинговых агентств.

    — Рынок Казахстана на сегодня обслуживается в основном крупными международными рейтинговыми агентствами. Но не все финансовые организации в Казахстане могут привлекать международные рейтинговые агентства из-за высокой стоимости их услуг, — отметила Еспаева.

    По ее словам, создание национального рейтингового агентства станет логичным продолжением комплексной работы по развитию финансового рынка, которая ведется на протяжении последних двух лет.

    — Нам необходимо развивать внутренний рынок кредитных рейтинговых агентств для обеспечения рынка качественными, объективными, а главное доступными рейтинговыми услугами. Задача регулятора — построить сильную национальную систему кредитных рейтингов и снизить зависимость от внешних игроков, сделав финансовый рынок Казахстана более самодостаточным и прозрачным, при этом сохранить доверие инвесторов, — сказала Дания Еспаева.

    Также было подчеркнуто, что рейтинговым агентствам необходимо предоставить достаточные полномочия, чтобы они могли конкурировать с международными игроками на равных условиях. Но наряду с расширением их возможностей планируется внедрение механизмов регулирования, контроля и надзора, а также усиление ответственности за предоставляемые рейтинговые оценки.

    По словам Еспаевой, широкое применение независимых кредитных рейтингов может способствовать притоку новых инвесторов, снижению стоимости фондирования для заемщиков и увеличению финансирования экономики страны.

    О создании в Казахстане национального рейтингового агентства сообщалось в июне прошлого года.

    Для чего Казахстану нужно свое рейтинговое агентство, и какие функции оно будет выполнять — читайте в нашем аналитическом материале.

    Теги:
    Финансовый рынок РК Рейтинговое агенство Кредитные рейтинги Рейтинговые услуги
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают