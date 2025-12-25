Финансовый рынок Казахстана усилят собственные рейтинговые агентства

Как отметила заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева, новый закон разработан в рамках Концепции развития финансового рынка. По ее словам, в Казахстане уже сформирована и стабильно работает ключевая инфраструктура финансового сектора — действуют кредитные организации, фондовые биржи, центральный депозитарий и кредитные бюро.

При этом одним из нерешенных вопросов долгое время оставалось отсутствие собственных рейтинговых агентств.

— Рынок Казахстана на сегодня обслуживается в основном крупными международными рейтинговыми агентствами. Но не все финансовые организации в Казахстане могут привлекать международные рейтинговые агентства из-за высокой стоимости их услуг, — отметила Еспаева.

По ее словам, создание национального рейтингового агентства станет логичным продолжением комплексной работы по развитию финансового рынка, которая ведется на протяжении последних двух лет.

— Нам необходимо развивать внутренний рынок кредитных рейтинговых агентств для обеспечения рынка качественными, объективными, а главное доступными рейтинговыми услугами. Задача регулятора — построить сильную национальную систему кредитных рейтингов и снизить зависимость от внешних игроков, сделав финансовый рынок Казахстана более самодостаточным и прозрачным, при этом сохранить доверие инвесторов, — сказала Дания Еспаева.

Также было подчеркнуто, что рейтинговым агентствам необходимо предоставить достаточные полномочия, чтобы они могли конкурировать с международными игроками на равных условиях. Но наряду с расширением их возможностей планируется внедрение механизмов регулирования, контроля и надзора, а также усиление ответственности за предоставляемые рейтинговые оценки.

По словам Еспаевой, широкое применение независимых кредитных рейтингов может способствовать притоку новых инвесторов, снижению стоимости фондирования для заемщиков и увеличению финансирования экономики страны.

О создании в Казахстане национального рейтингового агентства сообщалось в июне прошлого года.

Для чего Казахстану нужно свое рейтинговое агентство, и какие функции оно будет выполнять — читайте в нашем аналитическом материале.