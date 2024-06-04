Финансовый рынок Казахстана: зачем в стране создают рейтинговое агентство

В Казахстане появится новое ведомство - Национальное рейтинговое агентство. Консультативный документ проекта размещен на открытых НПА. В аннотации к документу отмечается, что развитие локальных рейтинговых агентств и определение оптимального режима его регулирования и надзора предусмотрено Концепцией развития финансового сектора до 2030 года. Аналитический обозреватель агентства Kazinform разбиралась, для чего Казахстану нужно свое рейтинговое агентство и какие функции оно будет выполнять.

Что такое рейтинговое агентство?

Рейтинговое агентство — это организация, присваивающая кредитные рейтинги, которые показывают способность должника вернуть долг, своевременно уплачивая начисленные проценты. Оно также оценивает кредитоспособность эмитентов долговых обязательств, ценные бумаги и иные долговые инструменты, но никогда не оценивает кредитоспособность физических лиц.

В настоящее время казахстанские компании в основном пользуются услугами международных рейтинговых агентств, таких, как Moody’s, S&P и Fitch («большая тройка» – прим. ред.).

В нашей стране отсутствуют национальные рейтинговые агентства и их регулирование, что ограничивает эффективность финансовых рынков в распределении ресурсов и финансировании экономики. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона «О Национальном рейтинговом агентстве». Отмечается, что такое рейтинговое агентство позволит обеспечить правовое регулирование рынка доступными, независимыми и объективными услугами.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в 2023 году дополнительно были установлены квалификационные требования, которые позволяют финансовым организациям использовать рейтинги от рейтинговых агентств, соответствующих данным критериям. Отечественное рейтинговое агентство, как заверяют в АРРФР, нашей стране нужно для развития рынка облигаций.

- Создание казахстанского рейтингового агентства необходимо для повышения доступности рейтинговых услуг для компаний, которые не могут воспользоваться услугами международных рейтинговых агентств в виду их высокой стоимости … Создание казахстанского рейтингового агентства позволит охватить рейтинговыми услугами и все группы эмитентов, и улучшит их возможности по привлечению инвестиций на фондовом рынке, - пояснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Как указано в концепции проекта, потенциальная емкость казахстанского рынка рейтинговых услуг составляет: 22 банка, 27 страховых организаций, 21 брокерская организация, 237 МФО, 94 эмитента корпоративных облигаций и 378 эмиссий.

Инфографика: Kazinform

По данным АРРФР, 46% эмитентов в 2023 году имели рейтинги от международных агентств. Получается, что почти половина финансовых институтов и крупных корпораций в Казахстане уже имеют рейтинги от международных агентств.

После обсуждения концепции проекта, будут выслушиваться мнения остальных участников рынка, и, с учетом полученных рекомендаций, будет приниматься закон, регулирующий деятельность рейтинговых агентств. Отмечается, что закон будет соответствовать рекомендациям Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для кредитных рейтинговых агентств. Авторы концепции заверяют, что разработка регулирования на основе международных стандартов позволит обеспечить высокое качество рейтинговых услуг с объективностью, независимостью и профессионализмом.

Что касается бюджета, на вопрос аналитического обозревателя агентства Kazinform в ведомстве ответили, что на создание казахстанского рейтингового агентства не потребуется выделение средств. Его участниками станут финансовые организации, государственные институты развития, инфраструктурные организации финансового рынка, такие как кредитные бюро и фондовые биржи. Уточняется, что данные организации и сформируют капитал рейтингового агентства. При этом, в части обеспечения независимости рейтинговых агентств, доля одного акционера не будет превышать 10%.

Как в Казахстане обходились без рейтингового агентства

Известно, что в Казахстане не раз открывали национальные рейтинговые агентства с 2010 по 2015 годы. До 2009-2010 года национальных рейтинговых агентств не было, функцию квазирейтингового агентства выполняла листинговая комиссия на Казахстанской фондовой бирже.

- Квалификационные требования к эмитентам были построены таким образом, что, по сути, Казахстанская фондовая биржа выполняла функции рейтингового агентства. Но после дефолта биржа не справлялась и было создано рейтинговое агентство РФЦА с участием малазийцев, рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» и КZ рейтинг, - рассказал эксперт АРРФР Адиль Мамажанов.

Фото: forbes.kz

Эти рейтинговые агентства проработали недолго - до пенсионной реформы в Казахстане в 2015 году, когда был введен мораторий на приобретение корпоративных облигаций. После данной реформы, как отмечает Адиль Мамажанов, рынок ценных бумаг ушел в убыток.

- Тогда «умер» рынок ценных бумаг и рынок корпоративных облигаций. На услуги национальных рейтинговых агентств упал спрос, и рынка не стало, — сказал эксперт, добавив, что после этого рейтинговые агентства закрывались друг за другом.

Он отметил, что с тех пор, рынок ценных бумаг в стране слабо развивается.

Национальный рейтинг может стать ненужным

Однако не все эксперты считают необходимым создание казахстанского рейтингового агентства. Экономист, бывший советник председателя Национального банка РК Айдархан Кусаинов считает, что в Казахстане слабо развит фондовый рынок, а это напрямую влияет на такие потенциальные рейтинговые агентства.

- Проблема в том, что у нас нет большого инвестиционного рынка – нет компаний. Рейтинговое агентство работает, когда есть много компаний, которым присуждают рейтинг. Это делается, чтобы крупным клиентам понимать куда инвестировать, то есть, условно, чтобы каждую компанию не обследовать, можно полагаться на такие рейтинги, - пояснил экономист.

Он отметил, что на казахстанском фондовом рынке не так много компаний, поэтому нет нужды открывать свой национальный рейтинг.

- У нас, если вы работаете на фондовом рынке, вы знаете каждую компанию и следите за ее финансовой отчетностью, - высказал свое мнение Айдархан Кусаинов.

Фото: kazvedomosti.kz

Как правило, у каждого рейтинга учредителями являются рейтинговые агентства. По словам эксперта, теоретически можно принять закон и обязать все компании проходить аттестацию по рейтингу, а инвесторов инвестировать только в рейтинговые компании. Он считает, что такая инициатива может не прижиться на казахстанском инвестиционном рынке.

- Закон будет требовать следующее: все национальные эмитенты должны будут иметь национальный рейтинг. Естественно, какое-то время компании будут платить, но это будет ненужный вид налога. Потому что, с экономической точки зрения национальных эмитентов слишком мало. Все их хорошо знают, чтобы еще и платить за национальный рейтинг. Какое-то время эта история продержится, но через год-два казахстанские компании скажут: «Зачем нам казахстанский рейтинг, если у нас есть международный.», - сказал Айдархан Кусаинов

Он убежден, что международным инвесторам вовсе не будет нужен национальный рейтинг. Им выгоднее и нужнее получить международный рейтинг, такой как S&P, Moody's. Получается, что национальный рейтинг может стать ненужным и не приведет ни к какому прогрессу компаний.

Как считает экономист, любому профессиональному инвестору, заходя на рынок, легче самому проанализировать эмитенты, чем полагаться на какой-либо рейтинг, даже если он доверяет этому агентству.

Экс-заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» Арман Жахин уверен, что финансовый рынок только выигрывает от наличия локальных рейтинговых агентств.

Фото: из личного архива Армана Жахина

- Во-первых, их услуги более доступные по сравнению с услугами «большой тройки», что позволяет небольшим компаниям получать рейтинговые оценки. Во-вторых, более активное вовлечение в рейтинговую деятельность происходит не только со стороны эмитентов облигаций, но и компаний с других секторов финансового рынка – страхового, РЦБ, лизингового и других. В-третьих, участники рынка получают дополнительную независимую аналитику от рейтинговых агентств. Это помогает выявлять проблемы отрасли и работать над их разрешением, способствует улучшению регулирования, помогает пользователям финансовых услуг принимать более взвешенные решения, - поделился своим мнением Арман Жахин.

Эксперт добавил, что все это в совокупности повышает уровень транспарентности финансового рынка и способствует снижению общего уровня рисков функционирования отрасли.

По мнению Армана Жахина, наиболее важная часть представленной концепции – соответствие международным стандартам IOSCO.

- Что касается самого подхода, что закон направлен только на одну организацию – национальное рейтинговое агентство, то, с одной стороны, понятны доводы, что казахстанский рынок достаточно узкий, чтобы можно было говорить о нескольких агентствах, с другой стороны, странно, что закон направлен только на одну организацию, при том, что уже существуют режимы признания международных рейтинговых агентств, а также национальных рейтинговых агентств из других стран. На мой взгляд, необходимо объединение подходов к признанию и регулированию разных агентств в одном документе, - сказал эксперт.

Он отметил, что есть смысл объединить существующие положения законодательства в отношении международных, иностранных и национального рейтингового агентства в одном документе.

Мировой опыт

Согласно международному опыту, создание национальных рейтинговых агентств в разных странах происходило при разных обстоятельствах и уровне развития финансового сектора, но всегда было направлено на развитие, в первую очередь, рынка капитала. Во всем мире существует около 200 местных или региональных рейтинговых агентств. Наиболее успешные кейсы были реализованы в странах Азии – Южной Корее, Японии, Малайзии.

В Японии первое национальное рейтинговое агентство (Japan Credit Rating Agency – прим. ред.) было создано в конце 80-х годов в разгар экономического кризиса, как часть усилий государства по развитию инфраструктуры финансового рынка.

В Малайзии решение о создании первого национального рейтингового агентства (Rating Agency of Malaysia – прим. ред.) было принято в 1991 году, и спустя пять лет после становления первого было создано второе рейтинговое агентство - MARC. Как поясняют в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, с начала 90-х годов Малайзия достигла заметных результатов в развитии своей финансовой системы и рынка облигаций. По мнению специалистов Всемирного банка, одну из ключевых ролей в данном процессе сыграли именно национальные рейтинговые агентства. Успех малазийского опыта также подтверждается индексом финансового развития МВФ, согласно которому к 2010 году ее финансовая система достигла развитого уровня, а к 2017 году ее государственные облигации были включены в ведущие международные индексы облигаций.

В СНГ наиболее развитые рейтинговые агентства созданы в России. В 2015 году был принят закон «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ». В настоящее время в соседнем государстве работают четыре рейтинговых агентства, два из которых являются крупными (АКРА и Эксперт РА – прим. ред.), в каждом из которых работает более 100 человек, а количество клиентов составляет более 400.

Как пишет издание ScienceDirect, страны со средним уровнем дохода с большим количеством внутренних кредитных рейтинговых агентств демонстрируют более крупные внутренние рынки. Результаты показывают, что национальные рейтинговые агентства могут играть важную экономическую роль в странах с менее развитыми финансовыми рынками.

- В рамках ЕАЭС и перспективы формирования единого финансового рынка, создание и развитие казахстанского национального рейтингового агентства необходимо осуществлять таким образом, чтобы оно стало конкурентоспособным не только внутри Казахстана и ЕАЭС, но в перспективе и в более широком географическом масштабе. Для этого Агентством проведена значительная работа по изучению регионального и международного опыта в развитии национальных рейтинговых агентств, результаты которой положены в основу концепции создания национального рейтингового агентства и регуляторной среды, - сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Международный опыт в большинстве случаев демонстрирует положительное влияние создания локального кредитного рейтингового агентства на развитие местного рынка корпоративных облигаций, как канал финансирования экономики. При этом развитие рынка корпоративных облигаций оказывает позитивное влияние на экономический рост, так как предлагает предприятиям более долгосрочный финансовый инструмент, чем, например, банковские кредиты, которые обычно имеют более короткую срочность.

Когда откроют в нашей стране рейтинговое агентство

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка прорабатывается вопрос формирования законодательной основы для создания национального рейтинга. Внесение законопроекта на рассмотрение в Парламент РК предварительно планируется в конце текущего или начале 2025 года.

В 2023 году был введен новый механизм признания рейтинговых агентств, разработаны квалификационные требования к их регулированию.

- В настоящее время деятельность рейтинговых агентств не регулируется на уровне закона. В рамках текущей работы по разработке соответствующего законодательства будет рассмотрена целесообразность сопутствующих корректировок законодательства, а также необходимость разработки подзаконных актов, - пояснили в АРРФР.

На данный момент Агентство устанавливает перечень признаваемых международных рейтинговых агентств. Это означает, что концепцию будут пересматривать в соответствии с запросами рынка, и, возможно, будут равные возможности и условия для использования как национальных, так и зарубежных рейтингов.

В целом формирование необходимой законодательной среды, как и создание рейтингового агентства, направлено на дальнейшее развитие рынка капитала. Кредитные рейтинговые агентства здесь играют важную роль в информировании розничных и институциональных инвесторов о кредитных рисках эмитентов ценных бумаг в удобной и понятной форме – в виде кредитных рейтингов. При этом создание казахстанского рейтингового агентства будет способствовать развитию национальных компетенций в области независимой оценки кредитных рисков и корпоративного управления.

В целом, исследования по международному опыту создания национальных рейтинговых агентств на рынок облигаций подтверждают, что появление таких агентств приводит к росту его капитализации в среднем на 55%.