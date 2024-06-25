Национальное рейтинговое агентство создадут в Казахстане

В целях дальнейшего развития инфраструктуры финансового рынка Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработан законопроект о национальном рейтинговом агентстве. Документ заложит законодательную основу для создания казахстанского кредитного рейтингового агентства, передает агентство kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При разработке проекта были использованы рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) к деятельности кредитных рейтинговых агентств.

В рамках законопроекта устанавливаются основные принципы деятельности рейтингового агентства, требования к корпоративному управлению, организации рейтинговой деятельности, управлению конфликтами интересов, раскрытию информации и другие требования в соответствии с Кодексом профессионального поведения кредитных рейтинговых агентства IOSCO.

- Казахстанское рейтинговое агентство необходимо для обеспечения рынка качественными, объективными и доступными рейтинговыми услугами. Появление такого рейтингового агентства позволит расширить финансирование реального сектора экономики через рынок облигаций, снизит риски финансовой стабильности, а также позволит создать собственный центр компетенций в области независимой оценки кредитных рисков, – отметила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Ожидается, что участниками рейтингового агентства станут казахстанские финансовые организации, инфраструктурные организации финансового рынка, институты развития. Ведутся переговоры об участии зарубежных рейтинговых агентств в качестве стратегического партнера казахстанского рейтингового агентства. Законопроект планируется внести в Парламент Республики Казахстан до конца 2024 года.

В настоящее время рынок рейтинговых услуг Республики Казахстан представлен международными рейтинговыми агентствами S&P, Moody's и Fitch. Дополнительно постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №67 от 31 июля 2023 года были приняты процедуры признания иностранных рейтинговых агентств на основании квалификационных критериев. В соответствии с этой процедурой за прошедшее время были признаны крупнейшие российские кредитные рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА, которые подтвердили соответствие установленным критериям. При этом на пространстве ЕАЭС на сегодня работают пять кредитных рейтинговых агентств – четыре российских, одно – белорусское.

По данным официальных сайтов международных рейтинговых агентств, по состоянию на 2022 год 75 казахстанских компаний имели 101 публичный кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств. Из них 19% – БВУ, 19% – страховые компании, 41% – компании государственного сектора, 8% – микрофинансовые компании, 7% – прочие небанковские финансовые организации, 6% – частные нефинансовые компании.

Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform разбиралась, для чего Казахстану нужно свое рейтинговое агентство и какие функции оно будет выполнять.