Филиал корейского института KAIST откроют в Алатау

Президент остановился на перспективах активизации торгово-экономических связей, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Хорошие результаты демонстрируются во всех сферах наших взаимоотношений. На сегодняшний день Корея инвестировала более 12 млрд долларов в экономику Казахстана. Всемирно известные корейские компании успешно работают на рынке Казахстана. Мы создаем для них все условия и продолжим делать это в будущем, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства затронул ключевые аспекты развития культурно-гуманитарных связей.

— В прошлом году Казахстан посетили около 51 тысячи граждан Кореи. Этому в значительной степени способствует быстрое развитие прямого воздушного сообщения между двумя странами. У нас появился крупный совместный проект — строительство города Алатау. Сегодня мы подписываем соглашение об открытии филиала Корейского института KAIST в Алатау. Уверен, что этот шаг даст новый импульс углублению нашего сотрудничества в области образования и науки, — сказал Президент.

Он высоко оценил уровень взаимодействия Астаны и Сеула на международной арене.

— Наши государства разделяют общие позиции по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна находится с государственным визитом в Сеуле.

Ранее Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Республики Корея. В ходе встречи предложено удвоить товарооборот между Казахстаном и Кореей.

Выступая на открытии казахско-корейского круглого стола, Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе, и назвал Южную Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

Также Глава государства принял президента и генерального директора корпорации KIND Ким Бок Хвана. KIND может подключиться к развитию Alatau City и модернизации инфраструктуры Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён провели переговоры в расширенном составе.