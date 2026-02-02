РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:53, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Февраль объявили месяцем донорства крови в Казахстане

    В рамках поддержки общенациональных социальных инициатив министр здравоохранения Акмарал Альназарова объявила февраль месяцем безвозмездного донорства крови, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    донор крови
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Инициатива направлена на развитие культуры добровольного, безвозмездного донорства, укрепление ценностей ответственности, взаимопомощи и гуманизма в обществе.

    — Этот год во всем мире проходит под знаком Международного года волонтеров. Как вы знаете, с данной инициативой я выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наше предложение получило глобальную поддержку. Казахстан как передовая страна продвигает общие для всего человечества ценности и передает их будущим поколениям, — отметил недавно Глава государства в своем выступлении на Форуме волонтеров.

    Касым-Жомарт Токаев в своем интервью газете «Turkistan» особо подчеркнул роль продолжающейся акции «Таза Қазақстан».

    — Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности, — сказал Президент в интервью.

    Донорство крови, как было отмечено, является не разовой акцией, а устойчивым общественным движением, напрямую связанным со спасением жизней и поддержкой системы здравоохранения, а также с такими ценностями, как самодисциплина, осознанность и добровольное участие.

    — Акция «Таза Қазақстан» — это не только про чистоту окружающей среды, но и про чистоту намерений, ответственность и вклад каждого гражданина в общее благо. Добровольное донорство крови в полной мере отражает эти принципы, — подчеркнула министр.

    В течение всего февраля по всей стране планируется проведение информационно-разъяснительных мероприятий, тематических акций, встреч с донорами и партнёрами, а также специальных программ в центрах крови с акцентом на вовлечение молодёжи.

    В рамках данной акции любой гражданин страны может проявить акт доброй воли и сдать кровь в центре крови.

    Сегодня глава Минздрава лично показала своим примером ценность донорского движения, сделав донацию в столичном Центре крови.

    Ежегодно в Казахстане донорами становятся свыше 180 тысяч граждан, которые в совокупности совершают более 250 тысяч донаций крови и её компонентов.

    Более 80 тысяч пациентов ежегодно получают переливания компонентов крови, при этом общее количество трансфузий достигает около 400 тысяч переливаний в год.

    В прошлом году более 40 сотрудников ТРК Президента за несколько часов в передвижном пункте сдали 18 литров крови.

    Теги:
    Донорство Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают