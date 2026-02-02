Февраль объявили месяцем донорства крови в Казахстане
В рамках поддержки общенациональных социальных инициатив министр здравоохранения Акмарал Альназарова объявила февраль месяцем безвозмездного донорства крови, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.
Инициатива направлена на развитие культуры добровольного, безвозмездного донорства, укрепление ценностей ответственности, взаимопомощи и гуманизма в обществе.
— Этот год во всем мире проходит под знаком Международного года волонтеров. Как вы знаете, с данной инициативой я выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наше предложение получило глобальную поддержку. Казахстан как передовая страна продвигает общие для всего человечества ценности и передает их будущим поколениям, — отметил недавно Глава государства в своем выступлении на Форуме волонтеров.
Касым-Жомарт Токаев в своем интервью газете «Turkistan» особо подчеркнул роль продолжающейся акции «Таза Қазақстан».
— Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности, — сказал Президент в интервью.
Донорство крови, как было отмечено, является не разовой акцией, а устойчивым общественным движением, напрямую связанным со спасением жизней и поддержкой системы здравоохранения, а также с такими ценностями, как самодисциплина, осознанность и добровольное участие.
— Акция «Таза Қазақстан» — это не только про чистоту окружающей среды, но и про чистоту намерений, ответственность и вклад каждого гражданина в общее благо. Добровольное донорство крови в полной мере отражает эти принципы, — подчеркнула министр.
В течение всего февраля по всей стране планируется проведение информационно-разъяснительных мероприятий, тематических акций, встреч с донорами и партнёрами, а также специальных программ в центрах крови с акцентом на вовлечение молодёжи.
В рамках данной акции любой гражданин страны может проявить акт доброй воли и сдать кровь в центре крови.
Сегодня глава Минздрава лично показала своим примером ценность донорского движения, сделав донацию в столичном Центре крови.
Ежегодно в Казахстане донорами становятся свыше 180 тысяч граждан, которые в совокупности совершают более 250 тысяч донаций крови и её компонентов.
Более 80 тысяч пациентов ежегодно получают переливания компонентов крови, при этом общее количество трансфузий достигает около 400 тысяч переливаний в год.
В прошлом году более 40 сотрудников ТРК Президента за несколько часов в передвижном пункте сдали 18 литров крови.