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    16:45, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови

    Сотрудники Телерадиокомплекса Президента Казахстана ежегодно участвуют в акции по добровольной сдаче крови «Будь донором», передает агентство Kazinform.

    Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Сегодня, 3 июля, десятки журналистов, операторов и технических работников ТРК Президента традиционно сдали кровь в мобильном пункте для пополнения банка крови столицы.

    Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    За несколько часов в передвижном пункте кровь сдал 41 человек — всего получено 18 литров. Такие акции помогают поддержать больницы и напоминают: стать донором — просто и важно.

    Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в Научно-производственном центре трансфузиологии Министерства здравоохранения, донорская кровь поступает в 23 медицинские организации Астаны. Ежегодно в столице переливается около 60-70 тысяч доз крови благодаря примерно 30 тысячам доноров — это около 120 человек ежедневно. Чтобы привлечь людей к донорству, сотрудники центра ежедневно совершают до тысячи звонков.

    Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Одна донация крови может спасти сразу три жизни. Донорская кровь необходима при тяжелых операциях, родах, травмах, онкологических и других заболеваниях. Вы становитесь частью цепочки добра, — отметила представитель Центра Булбул Серменова. — Регулярная сдача крови способствует обновлению организма, улучшает обмен веществ, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

    Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Перед процедурой доноры проходят обязательный медосмотр: определяют группу крови, проверяют общее самочувствие и собирают анамнез, чтобы исключить возможные противопоказания. А после сдачи крови участников угощают чаем и сладостями.

    Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Мобильные пункты выезжают на предприятия и в организации города. А с 2025 года второй филиал Центра крови, открытый по адресу ул. Молдагулова, 33, сделал сдачу крови еще доступнее для жителей города.

    Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Отметим, что 29 жителей Астаны на сегодня удостоены нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» за вклад в развитие здравоохранения. Документы еще по пяти кандидатам на звание «Почетный донор Казахстана» направили в Минздрав и ожидают рассмотрения. Об одной из почетных доноров Астаны — 53-летней Анне Поповой — читайте в нашем материале

    Теги:
    ТРК Президента Донорство СМИ Журналист
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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