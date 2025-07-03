Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови
Сотрудники Телерадиокомплекса Президента Казахстана ежегодно участвуют в акции по добровольной сдаче крови «Будь донором», передает агентство Kazinform.
Сегодня, 3 июля, десятки журналистов, операторов и технических работников ТРК Президента традиционно сдали кровь в мобильном пункте для пополнения банка крови столицы.
За несколько часов в передвижном пункте кровь сдал 41 человек — всего получено 18 литров. Такие акции помогают поддержать больницы и напоминают: стать донором — просто и важно.
Как сообщили в Научно-производственном центре трансфузиологии Министерства здравоохранения, донорская кровь поступает в 23 медицинские организации Астаны. Ежегодно в столице переливается около 60-70 тысяч доз крови благодаря примерно 30 тысячам доноров — это около 120 человек ежедневно. Чтобы привлечь людей к донорству, сотрудники центра ежедневно совершают до тысячи звонков.
— Одна донация крови может спасти сразу три жизни. Донорская кровь необходима при тяжелых операциях, родах, травмах, онкологических и других заболеваниях. Вы становитесь частью цепочки добра, — отметила представитель Центра Булбул Серменова. — Регулярная сдача крови способствует обновлению организма, улучшает обмен веществ, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Перед процедурой доноры проходят обязательный медосмотр: определяют группу крови, проверяют общее самочувствие и собирают анамнез, чтобы исключить возможные противопоказания. А после сдачи крови участников угощают чаем и сладостями.
Мобильные пункты выезжают на предприятия и в организации города. А с 2025 года второй филиал Центра крови, открытый по адресу ул. Молдагулова, 33, сделал сдачу крови еще доступнее для жителей города.
Отметим, что 29 жителей Астаны на сегодня удостоены нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» за вклад в развитие здравоохранения. Документы еще по пяти кандидатам на звание «Почетный донор Казахстана» направили в Минздрав и ожидают рассмотрения. Об одной из почетных доноров Астаны — 53-летней Анне Поповой — читайте в нашем материале.