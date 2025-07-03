Сотрудники ТРК Президента традиционно стали донорами крови

Сегодня, 3 июля, десятки журналистов, операторов и технических работников ТРК Президента традиционно сдали кровь в мобильном пункте для пополнения банка крови столицы.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

За несколько часов в передвижном пункте кровь сдал 41 человек — всего получено 18 литров. Такие акции помогают поддержать больницы и напоминают: стать донором — просто и важно.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Как сообщили в Научно-производственном центре трансфузиологии Министерства здравоохранения, донорская кровь поступает в 23 медицинские организации Астаны. Ежегодно в столице переливается около 60-70 тысяч доз крови благодаря примерно 30 тысячам доноров — это около 120 человек ежедневно. Чтобы привлечь людей к донорству, сотрудники центра ежедневно совершают до тысячи звонков.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Одна донация крови может спасти сразу три жизни. Донорская кровь необходима при тяжелых операциях, родах, травмах, онкологических и других заболеваниях. Вы становитесь частью цепочки добра, — отметила представитель Центра Булбул Серменова. — Регулярная сдача крови способствует обновлению организма, улучшает обмен веществ, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Перед процедурой доноры проходят обязательный медосмотр: определяют группу крови, проверяют общее самочувствие и собирают анамнез, чтобы исключить возможные противопоказания. А после сдачи крови участников угощают чаем и сладостями.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Мобильные пункты выезжают на предприятия и в организации города. А с 2025 года второй филиал Центра крови, открытый по адресу ул. Молдагулова, 33, сделал сдачу крови еще доступнее для жителей города.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Отметим, что 29 жителей Астаны на сегодня удостоены нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» за вклад в развитие здравоохранения. Документы еще по пяти кандидатам на звание «Почетный донор Казахстана» направили в Минздрав и ожидают рассмотрения. Об одной из почетных доноров Астаны — 53-летней Анне Поповой — читайте в нашем материале.