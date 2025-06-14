Я донор — и для меня это норма жизни: история Почётного донора Казахстана

В 2024 году в Казахстане восстановили нагрудный знак «Почётный донор», упразднённый в 2009 году. Корреспондент Kazinform побеседовал с одним из них и узнал, кто они — доноры Астаны, как работает система донорства и почему для многих это стало делом всей жизни.

Донорство в цифрах: стабильный интерес и стратегические запасы

В 2024 году в Астане кровь сдали 31 088 человек, из них 7 619 — впервые, а 3 773 являются постоянными донорами. За первые пять месяцев 2025 года к ним присоединились ещё 14 149 человек, в том числе 2 157 регулярных доноров. Таким образом, около четверти доноров продолжают сдавать кровь на постоянной основе — это важный показатель устойчивости всей системы.

С января по апрель 2025 года в Астане заготовлено:

13 695 доз консервированной крови;

11 271 доза эритроцитсодержащих компонентов;

5 745 доз тромбоцитов;

11 403 дозы свежезамороженной плазмы;

2 170 доз криопреципитата.

История Почётного донора Казахстана

На сегодня 29 жителей Астаны удостоены нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» за вклад в развитие здравоохранения. Документы ещё по пяти кандидатам на звание «Почётный донор Казахстана» направлены в Министерство здравоохранения и ожидают рассмотрения.

Одной из Почётных доноров является 53-летняя Анна Попова. В её донорской истории — более 100 донаций, начиная с 16 лет. Регулярное донорство для неё стало делом привычки: в студенчестве — по зову и за компанию, в зрелом возрасте — уже осознанно.

Фото: Қарлығаш Қожабек/Kazinform

— Первый раз мы сдавали кровь со студенческой группой — за бесплатный обед в ресторане «Север», — вспоминает Анна. — Осознание, что это благородный поступок, пришло позже: ты реально можешь спасти чью-то жизнь. Толстые иглы, шприцы в металлических контейнерах — тогда ведь всё стерилизовали. Так и начался мой донорский путь длиною в десятилетия.

Во время пандемии, несмотря на ограничения и страхи, Анна откликнулась на срочный запрос Центра крови.

— Я согласилась, хотя родные были против. Тогда был жёсткий локдаун, транспорта не хватало — меня забрали, а на обратном пути я решила идти пешком. Шла около двух часов, но тогда я ещё больше поверила, что это действительно важно, — поделилась она.

Анна Попова уверена, что внимание к донорам и их признание важны — и для системы здравоохранения, и для мотивации самих людей:

— Это доверие. Это гордость. Это признание. Для меня звание Почётного донора — это знак, что твой вклад в развитие добровольного донорства признан государством. И, конечно, хочется, чтобы такие люди поощрялись льготами. Это было бы справедливо.

— Сколько раз вы сдавали кровь?

— На 2024 год по базе Центра — около 70. Но думаю, их больше 100. Многие первые донации, особенно в других городах, могли не зафиксироваться в системе. Но весь путь я прошла легко — благодаря заботе и профессионализму сотрудников Центра.

— Как вы считаете, достаточно ли людей в Казахстане сдают кровь?

— Сложно сказать. Но, судя по постоянным запросам Центра, доноров всё-таки не хватает. Хочется, чтобы люди были смелее и делали добро.

— Что, на ваш взгляд, поможет привлечь больше доноров?

— Центр делает всё и даже больше: и выезды, и информирование, и тёплое отношение — всё на высоте. А людям нужно просто понять: сдача крови — это и спасение жизней, и оздоровление для самого донора.

— Вдохновили ли Вы кого-то своим примером сдавать кровь?

— Да! И дочь, и зять, и даже руководитель сдали кровь. А коллеги и знакомые — регулярно. Когда возникают сомнения, я всегда обращаюсь к девочкам из Центра — они помогают, объясняют.

— Что для вас значит быть донором?

— Я донор — и для меня это норма жизни.

Ранее мы писали о донорстве костного мозга в Казахстане.