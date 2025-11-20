Фехтовальщица София Актаева завоевала «серебро» Игр исламской солидарности

В финале соревнований по фехтованию на рапирах София Актаева уступила Аларе Атмака из Турции со счетом 13:15.

Напомним, в начале 2025 года года она завоевала историческую золотую медаль на этапе юниорского Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Зейнеп Баянова завоевала «бронзу», а борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности.