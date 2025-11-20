00:07, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Фехтовальщица София Актаева завоевала «серебро» Игр исламской солидарности
Казахстанская фехтовальщица серебряную медаль IV Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В финале соревнований по фехтованию на рапирах София Актаева уступила Аларе Атмака из Турции со счетом 13:15.
Напомним, в начале 2025 года года она завоевала историческую золотую медаль на этапе юниорского Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Зейнеп Баянова завоевала «бронзу», а борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности.