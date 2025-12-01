Европейский ракетоноситель нового поколения совершил свой первый полет
В среду европейская ракета «Ariane» 6 успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане, доставив на орбиту два спутника системы навигации Galileo, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Это важнейший запуск для Евросоюза, который призван обеспечить космическую независимость Европы. Старт состоялся на космодроме Куру во Французской Гвиане. На борту находились два спутника Galileo — европейской системы геолокации, как альтернативы американской системе GPS.
Запуск прошел гладко, но успех миссии по-прежнему зависит от нескольких критически важных этапов. Ракете потребуется пять часов, чтобы достичь целевой орбиты на высоте 23 тысяч километров. Именно в этот момент заключительная ступень ракеты Ariane 6 выведет два спутника Galileo на их окончательную траекторию.
До сих пор за вывод спутников Galileo на орбиту отвечали иностранные компании, такие как американская SpaceX или российская. С помощью «Ariane 6» Европа намерена вернуть себе контроль в космосе.
— В будущем мы будем запускать и поддерживать группировку спутников Galileo с помощью Ariane, — утверждает Тони Толкер Нильсен, директор по космическим запускам Европейского космического агентства.
Этот полет — пятый для ракеты «Ariane 6», которая является результатом многолетней промышленной разработки по всей Европе. Ракета была собрана в защитном ангаре, недавно установленном в Куру.
