РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:42, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Европейский ракетоноситель нового поколения совершил свой первый полет

    В среду европейская ракета «Ariane» 6 успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане, доставив на орбиту два спутника системы навигации Galileo, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Европейский ракетоноситель нового поколения совершил свой первый полет
    Фото: aerotime.aero

    Это важнейший запуск для Евросоюза, который призван обеспечить космическую независимость Европы. Старт состоялся на космодроме Куру во Французской Гвиане. На борту находились два спутника Galileo — европейской системы геолокации, как альтернативы американской системе GPS.

    Запуск прошел гладко, но успех миссии по-прежнему зависит от нескольких критически важных этапов. Ракете потребуется пять часов, чтобы достичь целевой орбиты на высоте 23 тысяч километров. Именно в этот момент заключительная ступень ракеты Ariane 6 выведет два спутника Galileo на их окончательную траекторию.

    До сих пор за вывод спутников Galileo на орбиту отвечали иностранные компании, такие как американская SpaceX или российская. С помощью «Ariane 6» Европа намерена вернуть себе контроль в космосе.

    — В будущем мы будем запускать и поддерживать группировку спутников Galileo с помощью Ariane, — утверждает Тони Толкер Нильсен, директор по космическим запускам Европейского космического агентства.

    Этот полет — пятый для ракеты «Ariane 6», которая является результатом многолетней промышленной разработки по всей Европе. Ракета была собрана в защитном ангаре, недавно установленном в Куру.

    Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство впервые займется оборонными проектами. 

    О том, что Казахстан и Китай запустили в космос особо точный наноспутник, читайте здесь.

    Теги:
    Европа Мировые новости Космос
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают