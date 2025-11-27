Европейское космическое агентство впервые займется оборонными проектами

26 ноября в немецком Бремене началась двухдневная встреча министров по вопросам космоса 23 государств-членов ESA, на которой будет представлена программа по усилению европейского военного присутствия в космосе стоимостью 1,35 млрд евро. Агентство, основанное в 1975 году как гражданская организация, впервые займется оборонными проектами.

Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер предложил программу «Европейская устойчивость из космоса», которая позволит государствам ESA совместно использовать их космические ресурсы. Теперь финансирование космических программ все чаще будут осуществлять министерства обороны, тогда как раньше, по крайней мере в Европе, это делали в основном гражданские министерства, считает Ашбахер.

Программа «Европейская устойчивость из космоса» будет использовать такие проекты, как Iris2 — европейская альтернатива спутниковой сети связи Starlink Илона Маска, — а также европейская навигационная система Galileo, аналог американской GPS. Целевыми пользователями станут военные структуры, полиция и службы гражданской обороны. Предложение будет вынесено на голосование руководителей космических агентств Германии, Франции, Великобритании и других стран на министерском совете ESA в Бремене.

Ашбахер признал, что убедить крупные страны поделиться их суверенными космическими активами будет непростой задачей. Однако «для Европы действительно важно укрепить нашу независимость и автономию», подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит более 1 млрд евро на разработку оборонных технологий.