Соцсеть X получила многомиллионный штраф от Еврокомиссии

Как пишет Еuronews, Европейская комиссия наложила штраф в 120 миллионов евро на социальную медиаплатформу X Илона Маска, ранее известную как Twitter, впервые в соответствии со своим знаковым законом о цифровых услугах после двухлетнего расследования.

В центре расследования — синяя галочка, ранее использовавшаяся для бесплатного обозначения официальных аккаунтов, но теперь продаваемая за 7 евро в месяц, которая рискует ввести пользователей в заблуждение относительно достоверности личных данных.

Еврокомиссия заявила, что в новых настройках X аккаунт с галочкой может не означать реального пользователя, а быть ботом. В результате она решила наложить финансовый штраф за нарушение правил DSA ЕС.

Во-вторых, ЕК установила, что X не соблюдает обязательство по прозрачности рекламы на платформах социальных сетей, размывая грань между рекламой и контентом, который может привести к финансовому мошенничеству для пользователей.

ЕК утверждает, что пользователи и органы власти не могут получить доступ к обновленному реестру рекламодателей на сайте, что также может быть проблематично во время избирательных кампаний, поскольку происхождение заявлений неясно.

Отмечается, что компания X не смогла объяснить, почему некоторые рекламные объявления были направлены на конкретных пользователей.

Комиссия также раскритиковала X за то, что платформа не предоставила исследователям данные о просмотрах и «лайках», несмотря на то, что это является обязательством в соответствии с DSA.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию о запрете соцсетей для детей младше 16 лет.