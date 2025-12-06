РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:10, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Соцсеть X получила многомиллионный штраф от Еврокомиссии

    На социальную сеть Х первый в истории наложен штраф в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Европейская комиссия считает, что галочки на аккаунтах и рекламная политика не соответствуют законодательству ЕС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    социальные сети соцсети
    Фото: pexels

    Как пишет Еuronews, Европейская комиссия наложила штраф в 120 миллионов евро на социальную медиаплатформу X Илона Маска, ранее известную как Twitter, впервые в соответствии со своим знаковым законом о цифровых услугах после двухлетнего расследования.

    В центре расследования — синяя галочка, ранее использовавшаяся для бесплатного обозначения официальных аккаунтов, но теперь продаваемая за 7 евро в месяц, которая рискует ввести пользователей в заблуждение относительно достоверности личных данных.

    Еврокомиссия заявила, что в новых настройках X аккаунт с галочкой может не означать реального пользователя, а быть ботом. В результате она решила наложить финансовый штраф за нарушение правил DSA ЕС.

    Во-вторых, ЕК установила, что X не соблюдает обязательство по прозрачности рекламы на платформах социальных сетей, размывая грань между рекламой и контентом, который может привести к финансовому мошенничеству для пользователей.

    ЕК утверждает, что пользователи и органы власти не могут получить доступ к обновленному реестру рекламодателей на сайте, что также может быть проблематично во время избирательных кампаний, поскольку происхождение заявлений неясно.

    Отмечается, что компания X не смогла объяснить, почему некоторые рекламные объявления были направлены на конкретных пользователей.

    Комиссия также раскритиковала X за то, что платформа не предоставила исследователям данные о просмотрах и «лайках», несмотря на то, что это является обязательством в соответствии с DSA.

    Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию о запрете соцсетей для детей младше 16 лет.

    Соцсети Европа Мировые новости Социальные сети
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
