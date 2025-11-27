Европарламент принял резолюцию о запрете соцсетей для детей младше 16 лет

В докладе Европарламента упоминается исследование, согласно которому 97% молодых людей ежедневно пользуются интернетом, а 78% подростков в возрасте от 13 до 17 лет проверяют свои устройства не реже одного раза в час.

При этом каждый четвертый несовершеннолетний демонстрирует «проблемное» или «дисфункциональное» использование смартфона, то есть, модели поведения, отражающие зависимость.

В этом плане евродепутаты выражают серьёзную обеспокоенность по поводу рисков для физического и психического здоровья несовершеннолетних в интернете, поскольку 25% из них демонстрируют «проблемное» использование смартфонов.

Они требуют ужесточить соблюдение цифровых правил ЕС со штрафами и возможными запретами для платформ, не соблюдающих правила.

Депутаты Европарламента призывают ЕС принять амбициозные меры по защите несовершеннолетних в интернете, включая установление минимального возраста для доступа в интернет на уровне 16 лет и запрет наиболее вредных и вызывающих привыкание практик.

В среду депутаты Европарламента 483 голосами «за», 92 «против» и 86 воздержавшихся приняли доклад, не имеющий законодательного характера.

Выражая поддержку работе Еврокомиссии по разработке приложения для проверки возраста в ЕС и европейского кошелька цифровой идентификации (eID), депутаты Европарламента настаивают на том, что системы подтверждения возраста должны быть точными и обеспечивать конфиденциальность несовершеннолетних.

Они добавляют, что такие системы не освобождают платформы от ответственности за обеспечение безопасности своих продуктов и их соответствие возрасту.

Чтобы стимулировать более строгое соблюдение Закона ЕС о цифровых услугах (DSA) и других соответствующих законов, депутаты Европарламента предлагают возложить на старших менеджеров персональную ответственность в случаях серьезного и систематического несоблюдения, уделяя особое внимание защите несовершеннолетних и проверке возраста.

Европарламент также призывает:

запрет на наиболее вредные аддиктивные практики и отключение по умолчанию других аддиктивных функций для несовершеннолетних (включая бесконечную прокрутку, автоматическое воспроизведение, обновление по нажатию, циклы вознаграждений, вредную геймификацию);

запрет на сайты, не соответствующие правилам ЕС;

меры по борьбе с убедительными технологиями, такими как целевая реклама, маркетинг влияния, вызывающий привыкание дизайн и темные паттерны, в соответствии с предстоящим Законом о цифровой справедливости;

запрет на рекомендательные системы, основанные на вовлеченности несовершеннолетних;

применение правил DSA к онлайн-видеоплатформам и запрет лутбоксов и других случайных игровых функций (внутриигровые валюты, колеса фортуны, оплата прогресса);

защита несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации, в том числе путем запрета платформам предлагать финансовые стимулы за кидфлуэнсинг (выступление детей в качестве инфлюенсеров);

срочные меры по решению этических и правовых проблем, возникающих в связи с использованием генеративных инструментов ИИ, включая дипфейки, чат-боты для общения, ИИ-агенты и приложения на базе ИИ для показа обнаженной натуры (создающие неконсенсуальные обработанные изображения).

Докладчик Кристель Шалдемозе (фракция S& D, Дания) заявила во время дебатов:

— Я горжусь этим парламентом, тем, что мы можем вместе защищать несовершеннолетних в интернете. В сочетании с решительным и последовательным применением Закона о цифровых услугах эти меры значительно повысят уровень защиты детей. Мы наконец-то проводим черту. Мы чётко говорим платформам: ваши сервисы не предназначены для детей. И эксперимент на этом заканчивается.

Отмечается, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер — она не является обязательной к исполнению и не устанавливает прямых законодательных норм. Не исключается, что в будущем в ЕС разработают соответствующий закон.