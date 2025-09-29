Есть слабые стороны — тренер «Кайрата» об игре «Реала»

Мадридский «Реал» привез в Алматы сильнейший состав. При этом перед матчем с «Кайратом» в Лиге чемпионов «Реал Мадрид» проиграл в чемпионате Испании «Атлетико Мадрид» со счетом 2:5. В связи с этим у алматинских болельщиков появилась надежда на то, что и «Кайрат» сможет доставить проблем звездному сопернику.

Наставник «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции в Алматы отметил, что в игре с «Реал Мадрид» казахстанской команде важно быть стабильной на протяжении всего матча.

— У такого клуба, как «Реал», не так много недостатков. Но анализируя какие-то вещи, мы все равно нашли для себя небольшие минусы у «Реала». А как их нам использовать, это уже наш вопрос. Сейчас я вам конкретно не могу сказать об этом, это секрет, завтра посмотрите все, увидите, если что-то и получится у нас, ну значит, что получилось. Но это соперник высокого уровня, мы прекрасно это понимаем, что будет сложно, попытаемся использовать то, что мы увидели, — сказал Уразбахтин.

У тренера есть представление о том, какой будет тактика на игру, какие будут замены и усиления, и он надеется, что все получится.

Игрок «Кайрата» Егор Сорокин добавил, что добиться положительного результата казахстанская команда сможет за счет командных действий и дисциплины.

— Потому что дисциплина бьет класс, как мы знаем, и мы будем использовать свои шансы, также у нас есть сильное оружие — стандарты, за счет этих действий мы можем добиться положительного результата и будем делать всё возможное, чтобы этот результат был у нас, — пояснил Сорокин.

Главный тренер добавил, что «Кайрат» силен своим командным духом. Также команда сильна организацией и дисциплиной. И еще один фактор в пользу «Кайрата», по словам тренера, — поддержка болельщиков на Центральном стадионе.

— Большое значение во всех этих вот положительных результатах еще зависит от наших болельщиков, они нам очень сильно помогали в предыдущих матчах чемпионата и Лиги чемпионов, и мы это прекрасно понимаем, надеемся и ожидаем поддержку трибун, — заключил Уразбахтин.

Напомним, встреча «Кайрата» и «Реал Мадрида» пройдет 30 сентября на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21:45. Ранее эксперты озвучили наиболее вероятный исход матча.