    11:29, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Есть огромные неиспользованные возможности — Роман Скляр о визите президента Ирана

    Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан прибыл в Астану с официальным визитом по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан - Иран
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — У нас есть огромные, неиспользованные возможности в двухстороннем сотрудничестве. Страна является нашим соседом через Каспий. И этот не реализованный потенциал нам нужно активно прорабатывать для того, чтобы он был реализован, — прокомментировал встречу первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Акорды. 

    Тем временем в Акорде после торжественной церемонии начались официальные переговоры глав двух государств.

    Напомним, что Астана и Тегеран входят в число наиболее динамично развивающих двусторонний диалог государств Евразии. О ключевых направлениях сотрудничества — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform. 

    Казахстан Сотрудничество Иран Внешняя политика Казахстана
    Карина Кущанова
    Автор
