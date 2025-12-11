Есть огромные неиспользованные возможности — Роман Скляр о визите президента Ирана

— У нас есть огромные, неиспользованные возможности в двухстороннем сотрудничестве. Страна является нашим соседом через Каспий. И этот не реализованный потенциал нам нужно активно прорабатывать для того, чтобы он был реализован, — прокомментировал встречу первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Акорды.

Тем временем в Акорде после торжественной церемонии начались официальные переговоры глав двух государств.

Напомним, что Астана и Тегеран входят в число наиболее динамично развивающих двусторонний диалог государств Евразии. О ключевых направлениях сотрудничества — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

