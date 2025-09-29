РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:10, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Есть ли ритуалы у «Кайрата», рассказал главный тренер

    Главный тренер «Кайрата» на предматчевой пресс-конференции сказал, что каких-то специальных действий в «Кайрате» перед матчами не совершают, передает коррепондент Kazinform.

    «Кайрат» обыграл «Селтик» и впервые вышел в Лигу чемпионов
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    — Я не тот человек, который очень верит во все это. На мой взгляд, больше зависит от твоей работы и от того, все ли ты нюансы учитываешь в подготовке, — сказал Уразбахтин.

    В тоже время, у команды сложился ряд действий, которые они повторяют не специально.

    — Здесь скорее не ритуал, а какие-то вещи, которые были в успешный день. Например, где-то поставили такой распорядок дня — и это помогло в игре. Где-то побеседовали с командой — и это дало результат. У нас не армия. Обсуждаем со старшими ребятами из команды многие вещи, что стоит повторить, а что нет. Например, когда-то прилетели на выезд чуть раньше обычного — и это помогло. Выработали определенный график, ребята чувствуют себя комфортно. Такое, конечно, повторяем, — заверил Уразбахтин.

    Также Уразбахтин отметил, что он сам и игроки не закрывают рот, когда о чем-то говорят на поле, так как такой задачи им не ставят.

    — Наверное, забываются ребята, что их всегда показывают. На Лиге чемпионов много камер, это КПЛ показывают как от песочной ямы. Будем работать над этим, — заверил Уразбахтин.

    Ранее главный тренер ФК «Кайрат» рассказал о плане победы над «Реал Мадрид». 

    Напомним, встреча «Кайрата» и «Реал Мадрида» пройдет 30 сентября на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21:45. Ранее эксперты озвучили наиболее вероятный исход матча. 

