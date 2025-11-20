РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:50, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Еще одно золото: Алдияр Серик стал победителем Игр исламской солидарности

    Казахстанский борец джиу-джитсу Алдияр Серик завоевал золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК. 

    Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

    Алдияр Серик выиграл финальную схватку в весовой категории до 69 килограммов.

    Казахстанец в финале оказался сильнее Мохаммеда Хураймила из Саудовской Аравии.

    Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 13 золотых медалей.

    Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Мариан Журавлева стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 

    Также представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности. 

