Еще одно золото: Алдияр Серик стал победителем Игр исламской солидарности

Алдияр Серик выиграл финальную схватку в весовой категории до 69 килограммов.

Казахстанец в финале оказался сильнее Мохаммеда Хураймила из Саудовской Аравии.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 13 золотых медалей.

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Мариан Журавлева стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Также представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности.