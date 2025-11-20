16:50, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Еще одно золото: Алдияр Серик стал победителем Игр исламской солидарности
Казахстанский борец джиу-джитсу Алдияр Серик завоевал золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Алдияр Серик выиграл финальную схватку в весовой категории до 69 килограммов.
Казахстанец в финале оказался сильнее Мохаммеда Хураймила из Саудовской Аравии.
Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 13 золотых медалей.
Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Мариан Журавлева стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Также представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности.