Мариан Журавлева завоевала «золото» Игр исламской солидарности в джиу-джитсу

Спортсменка выиграла соревнования в весовой категории до 70 килограммов.

В этом весе турнир проводился по круговой системе. Журавлева выиграла три схватки из трех.

Она оказалась сильнее Ясмин Арбиб (Марокко), Дании Убайд (Палестина) и Хасти Хаммуди (Иран).

Ранее сообщалось, что представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности.