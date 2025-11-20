14:52, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Мариан Журавлева завоевала «золото» Игр исламской солидарности в джиу-джитсу
Представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Мариан Журавлева стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсменка выиграла соревнования в весовой категории до 70 килограммов.
В этом весе турнир проводился по круговой системе. Журавлева выиграла три схватки из трех.
Она оказалась сильнее Ясмин Арбиб (Марокко), Дании Убайд (Палестина) и Хасти Хаммуди (Иран).
Ранее сообщалось, что представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности.