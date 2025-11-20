РУ
    14:52, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мариан Журавлева завоевала «золото» Игр исламской солидарности в джиу-джитсу

    Представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Мариан Журавлева стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Мариан Журавлева завоевала «золото» Игр исламской солидарности в джиу-джитсу
    Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

    Спортсменка выиграла соревнования в весовой категории до 70 килограммов.

    В этом весе турнир проводился по круговой системе. Журавлева выиграла три схватки из трех.

    Она оказалась сильнее Ясмин Арбиб (Марокко), Дании Убайд (Палестина) и Хасти Хаммуди (Иран).

    Ранее сообщалось, что представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
