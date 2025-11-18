22:23, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Таеквондист Бауыржан Хасенов завоевал «серебро» Исламиады-2025
Представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Хасенов стал серебряным призером в весовой категории свыше 82 килограммов.
В финале казахстанец бился против Марата Мавлонова из Узбекистана.
Соперник выиграл решающий поединок со счётом 2:0 (4:4, 13:6).
Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист Нурбек Газез стал бронзовым призером Игр исламской солидарности.