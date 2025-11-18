РУ
    22:23, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Таеквондист Бауыржан Хасенов завоевал «серебро» Исламиады-2025

    Представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    Хасенов стал серебряным призером в весовой категории свыше 82 килограммов.

    В финале казахстанец бился против Марата Мавлонова из Узбекистана.

    Соперник выиграл решающий поединок со счётом 2:0 (4:4, 13:6).

    Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист Нурбек Газез стал бронзовым призером Игр исламской солидарности.

    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
