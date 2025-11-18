20:25, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Таеквондист Нурбек Газез взял «бронзу» Игр исламской солидарности
Казахстанский таеквондист Нурбек Газез стал бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В поединке за третье место казахстанец бился против Ибрахима Майги из Буркина Фасо.
Газез выиграл противостояние со счётом 2:1, завершив турнир на третьем месте.
Он принес стране «бронзу» в весовой категории до 67 килограммов.
Ранее сообщалось, что таеквондист Бауыржан Хасенов пробился в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).