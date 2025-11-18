РУ
    20:25, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Таеквондист Нурбек Газез взял «бронзу» Игр исламской солидарности

    Казахстанский таеквондист Нурбек Газез стал бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    В поединке за третье место казахстанец бился против Ибрахима Майги из Буркина Фасо.

    Газез выиграл противостояние со счётом 2:1, завершив турнир на третьем месте.

    Он принес стране «бронзу» в весовой категории до 67 килограммов.

    Ранее сообщалось, что таеквондист Бауыржан Хасенов пробился в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
