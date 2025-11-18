Таеквондист Нурбек Газез взял «бронзу» Игр исламской солидарности

В поединке за третье место казахстанец бился против Ибрахима Майги из Буркина Фасо.

Газез выиграл противостояние со счётом 2:1, завершив турнир на третьем месте.

Он принес стране «бронзу» в весовой категории до 67 килограммов.

Ранее сообщалось, что таеквондист Бауыржан Хасенов пробился в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).