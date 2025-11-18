РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:43, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанский таеквондист поборется за золотую медаль Игр исламской солидарности

    Таеквондист Бауыржан Хасенов пробился в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Таеквондист Бауыржан Хасенов
    Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

    Спортсмен дошел до финала в весовой категории свыше 82 килограммов.

    В полуфинале казахстанец одержал победу над Эльтажом Гафаровым из Азербайджана со счетом 2:1.

    Напомним, что 98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо Саудовская Аравия НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают