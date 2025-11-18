18:43, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстанский таеквондист поборется за золотую медаль Игр исламской солидарности
Таеквондист Бауыржан Хасенов пробился в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсмен дошел до финала в весовой категории свыше 82 килограммов.
В полуфинале казахстанец одержал победу над Эльтажом Гафаровым из Азербайджана со счетом 2:1.
Напомним, что 98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.