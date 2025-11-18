Казахстанский таеквондист поборется за золотую медаль Игр исламской солидарности

Спортсмен дошел до финала в весовой категории свыше 82 килограммов.

В полуфинале казахстанец одержал победу над Эльтажом Гафаровым из Азербайджана со счетом 2:1.

Напомним, что 98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.