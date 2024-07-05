Еще одно ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы на пересечении улиц Жангельдина и Тюлькубасская столкнулись автобус и минивэн, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях.

По данным департамента полиции, водитель автомашины марки Toyota, следуя по улице Жангельдина в южном направлении, производя поворот налево на улицу Тюлькубасская, допустил столкновение с автобусом, который следовал на север.

- По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек. К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

26 июня на пересечении улиц Макатаева и Масанчи в Алматы произошло смертельное ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и еще 24 получили телесные повреждения.

Позже стало известно, что шесть человек находятся в больнице.

Полиция в тот же день задержала водителя кроссовера, спровоцировавшую ДТП с автобусом. Ее поместили под домашний арест.