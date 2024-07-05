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    17:14, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Еще одно ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие

    В Алматы столкнулись автобус и минивэн, есть пострадавшие
    Фото: кадр из видео

    В Алматы на пересечении улиц Жангельдина и Тюлькубасская столкнулись автобус и минивэн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях

    По данным департамента полиции, водитель автомашины марки Toyota, следуя по улице Жангельдина в южном направлении, производя поворот налево на улицу Тюлькубасская, допустил столкновение с автобусом, который следовал на север.

    - По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек. К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    26 июня на пересечении улиц Макатаева и Масанчи в Алматы произошло смертельное ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и еще 24 получили телесные повреждения. 

    Позже стало известно, что шесть человек находятся в больнице. 

    Полиция в тот же день задержала водителя кроссовера, спровоцировавшую ДТП с автобусом.  Ее поместили под домашний арест. 

    Теги:
    ДТП Полиция Автобус Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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