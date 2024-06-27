РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:38, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    ДТП с автобусом в Алматы: задержана водитель кроссовера

    ДТП с автобусом в Алматы: задержана водитель кроссовера
    Фото: кадр из видео ДП Алматы

    Водителя кроссовера, спровоцировавшую ДТП с автобусом в Алматы, задержали и водворили в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В департаменте полиции города сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло сегодня на пересечении улиц Макатаева и Масанчи, возбуждено уголовное дело.

    — Водитель, спровоцировавшая ДТП, задержана и водворена в изолятор временного содержания. В части определения скорости общественного транспорта, назначена экспертиза. Другие обстоятельства аварии устанавливаются, — проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Полиция также опубликовала видео момента столкновения кроссовера и автобуса. 

    Ранее сообщалось, что в Алматы произошло смертельное ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек. 

    В управлении здравоохранения города заявили, что пострадали 25 пассажиров, находившихся внутри автобуса. 

    Также очевидец рассказала о смертельном ДТП с автобусом. 

    Теги:
    ДТП Полиция Транспорт Автобус Алматы Происшествия Задержания
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!