ДТП с автобусом в Алматы: задержана водитель кроссовера

Водителя кроссовера, спровоцировавшую ДТП с автобусом в Алматы, задержали и водворили в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции города сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло сегодня на пересечении улиц Макатаева и Масанчи, возбуждено уголовное дело.

— Водитель, спровоцировавшая ДТП, задержана и водворена в изолятор временного содержания. В части определения скорости общественного транспорта, назначена экспертиза. Другие обстоятельства аварии устанавливаются, — проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

Полиция также опубликовала видео момента столкновения кроссовера и автобуса.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло смертельное ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек.

В управлении здравоохранения города заявили, что пострадали 25 пассажиров, находившихся внутри автобуса.

Также очевидец рассказала о смертельном ДТП с автобусом.