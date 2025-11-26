Еще четыре казахстанских предприятия вошли в Реестр импортеров ОАЭ

В результате принятых мер в текущем году еще 4 предприятия были официально включены в Реестр импортеров ОАЭ, что стало важным шагом в расширении географии экспорта национальной продукции животного происхождения. Это решение подтверждает соответствие отечественных производителей высоким требованиям международных стандартов безопасности и качества.

В рамках официального визита руководителя Агентства по пищевой безопасности Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ Абдуллы Джанаана состоялась рабочая встреча с представителями КВКН. Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, перспективы увеличения экспортных поставок и возможности углубления взаимодействия в сфере контроля безопасности пищевых продуктов.

В ходе визита делегация МОССАЕ также посетила предприятие KAZBEEF, которое входит в реестр с 2020 года и является одним из ключевых поставщиков говядины в ОАЭ. По итогам визита была дана высокая оценка внедренным на предприятии стандартам безопасности, качества и прослеживаемости продукции, отметив значительный потенциал дальнейшего расширения сотрудничества.

В целом на сегодня в Реестр импортеров ОАЭ входят 14 компаний, занимающихся производством и экспортом продукции животного происхождения.

Расширение этого списка позволяет укреплять позиции Казахстана на рынке Ближнего Востока и открывает дополнительные возможности для роста национального аграрного экспорта.

Ранее мы писали, в какие страны экспортирует зерно Казахстан.