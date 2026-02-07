Еще 350 комплексов «Сергек» появятся в Алматы до марта
До 1 марта в Алматы планируется установка дополнительно 350 аппаратно-программных комплексов «Сергек», передает агентство Kazinform.
Как сообщил заместитель руководителя управления цифровизации Мейрам Дюсюков на брифинге региональной службы коммуникаций, в настоящее время в рамках обеспечения дорожной безопасности в городе функционирует 1 641 комплекс видеоконтроля, фиксирующий соблюдение ПДД.
— Дополнительно до 1 марта текущего года запланирована установка еще 350 комплексов «Сергек», — сказал он.
По его словам, в Алматы активно внедряются системы видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, технологии автоматического распознавания происшествий и цифровые механизмы оповещения. На сегодняшний день системами безопасности оснащены все школы, детские сады и объекты здравоохранения.
Единая система видеомониторинга города демонстрирует значительный рост: если в 2023 году работало около 18 тысяч камер, то в настоящее время их количество достигло 65 тысяч. В 2026–2027 годах планируется:
- подключение частных камер к единой системе видеомониторинга;
- увеличение общего числа камер до 100 тысяч уже в 2026 году;
- внедрение дополнительных видов видеоаналитики;
- создание единого центра оперативного управления «112» к 1 ноября 2026 года.
Отметим, что в настоящее время в Алматы работают 1641 комплекс «Сергек», включающий 9152 видеокамеры. Какие нарушения они фиксируют, читайте по ссылке.
Также с февраля 2025 года системы видеонаблюдения начали выявлять нарушения правил парковки транспортных средств, в том числе и вторым рядом.
Ранее сообщалось, что за пять лет с помощью «Сергек» в Алматы взыскано штрафов на 94 млрд тенге.