    19:02, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    За пять лет с помощью «Сергек» в Алматы взыскано штрафов на 94 млрд тенге

    Маслихат города Алматы продлил договор с частным партнером по проекту «Сергек» еще на один год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    и. о. руководителя управления цифровизации города Алматы Мейрам Дюсюков
    Фото: акимат Алматы

    Проект решения представил и. о. руководителя управления цифровизации города Алматы Мейрам Дюсюков на внеочередной XL сессии маслихата.

    Управление цифровизации вынесло на рассмотрение депутатов проект решения о продлении договора государственно-частного партнерства (ГЧП) по проекту «Интеллектуальная система безопасности и анализа дорожного трафика города Алматы» с действующим поставщиком — ТОО «Көркем телеком».

    Проект предусматривал создание и эксплуатацию 766 аппаратно-программных комплексов, в том числе 383 комплекса на линейных участках и 1133 — на перекрестках. Общая сумма принятых государственных обязательств составила 9,98 млрд тенге.

    По итогам двухмесячного анализа, рабочая группа предложила однократно продлить срок действия договора на один календарный год — до 31 декабря 2026 года, без возможности дальнейших продлений. Частный партнер обязуется инвестировать в создание еще 350 аппаратно-программных комплексов «Сергек» на линейных участках города. При этом тариф на оказание услуг останется на уровне 2021 года и повышаться не будет.

    Как отметил Мейрам Дюсюков, внедрение системы «Сергек» позволило добиться устойчивого снижения показателей аварийности.

    — Согласно данным Комитета правовой статистики, из расчета на 100 тысяч населения у нас отслеживается ежегодное снижение смертности на дорогах на 30% и количества ДТП — на 10%. Всего за пять лет срока действия договора при государственных обязательствах в 14 миллиардов тенге взыскано порядка 94 миллиардов тенге штрафов при наложенных 156 миллиардах. Все взыскания, соответственно, поступают в бюджет города Алматы, — сказал Мейрам Дюсюков.

    В свою очередь заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев подчеркнул стратегическую важность проекта для города.

    — В будущем, считаю, необходимо рассматривать для частного партнера не один год, а сроки на три–четыре года. Любой бизнесмен, вкладывающийся в проект, должен понимать горизонты планирования — не на год или два, а на четыре–пять лет. Во-вторых, мы видим в городе такие огромные пробки. К примеру, по улице Абая на отдельных участках работает всего 13 камер. Мы приглашали представителей «Сергек» и говорили, что это непрактично и необходимо увеличивать количество комплексов. В их планах есть расширение, они показали, что готовы увеличить до 596 систем, если договор будет продлен, — прокомментировал заместитель акима Алмасхан Сматлаев.

    Ранее аким Астаны прокомментировал вопрос передачи системы «Сергек» арабской компании.

