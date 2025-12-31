За пять лет с помощью «Сергек» в Алматы взыскано штрафов на 94 млрд тенге

Проект решения представил и. о. руководителя управления цифровизации города Алматы Мейрам Дюсюков на внеочередной XL сессии маслихата.

Управление цифровизации вынесло на рассмотрение депутатов проект решения о продлении договора государственно-частного партнерства (ГЧП) по проекту «Интеллектуальная система безопасности и анализа дорожного трафика города Алматы» с действующим поставщиком — ТОО «Көркем телеком».

Проект предусматривал создание и эксплуатацию 766 аппаратно-программных комплексов, в том числе 383 комплекса на линейных участках и 1133 — на перекрестках. Общая сумма принятых государственных обязательств составила 9,98 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

По итогам двухмесячного анализа, рабочая группа предложила однократно продлить срок действия договора на один календарный год — до 31 декабря 2026 года, без возможности дальнейших продлений. Частный партнер обязуется инвестировать в создание еще 350 аппаратно-программных комплексов «Сергек» на линейных участках города. При этом тариф на оказание услуг останется на уровне 2021 года и повышаться не будет.

Как отметил Мейрам Дюсюков, внедрение системы «Сергек» позволило добиться устойчивого снижения показателей аварийности.

— Согласно данным Комитета правовой статистики, из расчета на 100 тысяч населения у нас отслеживается ежегодное снижение смертности на дорогах на 30% и количества ДТП — на 10%. Всего за пять лет срока действия договора при государственных обязательствах в 14 миллиардов тенге взыскано порядка 94 миллиардов тенге штрафов при наложенных 156 миллиардах. Все взыскания, соответственно, поступают в бюджет города Алматы, — сказал Мейрам Дюсюков.

Фото: акимат Алматы

В свою очередь заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев подчеркнул стратегическую важность проекта для города.

— В будущем, считаю, необходимо рассматривать для частного партнера не один год, а сроки на три–четыре года. Любой бизнесмен, вкладывающийся в проект, должен понимать горизонты планирования — не на год или два, а на четыре–пять лет. Во-вторых, мы видим в городе такие огромные пробки. К примеру, по улице Абая на отдельных участках работает всего 13 камер. Мы приглашали представителей «Сергек» и говорили, что это непрактично и необходимо увеличивать количество комплексов. В их планах есть расширение, они показали, что готовы увеличить до 596 систем, если договор будет продлен, — прокомментировал заместитель акима Алмасхан Сматлаев.

Ранее аким Астаны прокомментировал вопрос передачи системы «Сергек» арабской компании.