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Какие нарушения фиксирует «Сергек»

10 Августа 2021 15:06
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Какие нарушения фиксирует «Сергек»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Алматы разъясняет, какие именно нарушения фиксирует «Сергек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Интеллектуальная система видеоконтроля фиксирует неправильное перестроение перед перекрестком, заезд на стоп-линию и проезд по автобусной полосе. Также камеры «Сергек» выявляют превышение скоростного режима, проезд транспортных средств на красный сигнал светофора и остановку в неположенном месте.

«Все нарушения обрабатываются полицейскими и перед отправкой подписываются ЭЦП сотрудника. Далее предписания о нарушениях приходят владельцам транспортных средств двумя способами: SMS и почтой. После получения уведомления о штрафе, нарушитель может оплатить половину суммы в течение 7 дней после уведомления. В случае неоплаты в добровольном порядке, по истечении 30 дней с момента получения уведомления, материал отправляется на принудительное взыскание согласно статьи 894 КРКоАП», – сообщил начальник управления административной полиции Нурлан Аманбек.

Спикер напомнил, что ознакомится с протоколом нарушения и предписанием можно на Egov.Kz и Qamqor.gov.kz. Штрафы можно оплатить любимым удобным способом. Например онлайн на портале электронного правительства, в рассчетно-кассовых отделениях банков, через мобильные приложения (Kaspi.kz, HalykBank, Kassa24, Handypay, Homebank, Казпочта, Колеса. Все денежные средства за нарушения попадают в бюджет города.



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