    11:09, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Еще 130 школьников освободили из рук боевиков в Нигерии

    Это последние из 303 похищенных детей, сообщил представитель президента страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: x.com/SundayDareSD

    В Нигерии освобождены еще 130 учеников католической школы-интерната Святой Марии из числа 303 детей, похищенных боевиками в конце ноября. Это последние школьники, находившиеся в их руках, следует из заявления представителя президента Нигерии Сандей Дэра, обнародованного в соцсети X вечером в воскресенье, 21 декабря, вместе с фотографией улыбающихся детей.

    — Еще 130 учеников, похищенных в штате Нигер, освобождены. В плену не осталось никого, — говорится в этом сообщении.

    Детали освобождения школьников из рук боевиков в посте не раскрываются.

    22 ноября Ассоциация христиан Нигерии сообщила о похищении из школы-интерната Святой Марии, расположенной в населенном пункте Папири в штате Нигер, 303 учениц и 12 учителей. Позже стало известно, что 50 пленницам боевиков удалось бежать.

    Позже власти Нигерии добились освобождения 100 из 303 учениц.

    В Нигерии вооруженные банды на протяжении многих лет похищают людей в сельских районах северо-западной и центральной части страны с целью выкупа. В результате таких атак погибли тысячи человек. Бандиты скрываются в обширной лесистой местности, охватывающей территории нескольких штатов.

    Теги:
    Нигерия Похищение Африка Дети
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
