Освобождены 100 из похищенных боевиками школьниц в Нигерии

100 детей прибыли в столицу Нигерии Абуджу. Ожидается, что 8 декабря их передадут представителям властей штата Нигер.

— Мы молились и ждали их возвращения. Если это правда, то это — радостная новость, — сказал Даниэль Атори, пресс-секретарь епископа Булуса Йоханна из епархии Контагора, которая управляет школой.

22 ноября Ассоциация христиан Нигерии сообщила о похищении из школы-интерната Святой Марии, расположенной в населенном пункте Папири в штате Нигер, 303 учениц и 12 учителей. Позже стало известно, что 50 пленницам боевиков удалось бежать.

В Нигерии вооруженные банды на протяжении лет похищают людей в сельских районах северо-западной и центральной части страны с целью выкупа. В результате таких атаки погибли тысячи человек. Бандиты скрываются в обширной лесистой местности, охватывающей территории нескольких штатов.

Один из самых резонансных случаев произошел в апреле 2014 года. Тогда боевики террористической группировки «Боко Харам» похитили 276 учениц из лицея в городе Чибок. Впоследствии многим удалось сбежать от террористов или освободиться в результате переговоров. По данным правозащитной организации Amnesty International на 2024 год, 82 похищенные девушки до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообащалось, что 50 из 300 похищенных террористами учеников католической школы в Нигерии смогли сбежать.