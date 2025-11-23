Боевики похитили более 300 детей из католической школы в Нигерии

Вооруженные люди ворвались в пятницу в католическую школу святой Марии в Папири, штат Нигер, и похитили детей и учителей. По данным Христианской ассоциации Нигерии, похищено 303 ребенка и 12 сотрудников школы (четыре женщины и восемь мужчин).

Ранее сообщалось, что похищено 215 детей и 12 учителей, но епископ епархии Контагоры, под юрисдикцией которой находится школа, позднее сообщил обновленные данные.

— После того, как мы покинули школу в Папири, мы решили позвонить, провести проверку и сделать дополнительные запросы по тем, кто, как мы думали, успешно сбежал, и выяснили, что еще 88 учеников были захвачены после попытки побега, — сказал он.

Таким образом, похищенной числится почти половина учащихся школы, которая насчитывает 629 учеников — и мальчиков, и девочек.

Полиция сообщила, что вооруженные люди ворвались в школу Святой Марии в пятницу около 02:00 по местному времени (01:00 GMT) и похитили учеников из общежития. Как заявили в полиции, силовые структуры «прочесывают леса, чтобы найти похищенных учеников».

Президент Бола Тинубу отложил свои зарубежные поездки — включая саммит G20 в Южной Африке, запланированный на эти выходные — чтобы заняться решением проблем безопасности в стране.

Ранее сообщалось, что боевики похитили 25 школьниц и убили их учителя.