    04:00, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Боевики похитили более 300 детей из католической школы в Нигерии

    Нигерия переживает уже второе массовое похищение детей за эту неделю, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    нигерия
    Фото: BBC

    Вооруженные люди ворвались в пятницу в католическую школу святой Марии в Папири, штат Нигер, и похитили детей и учителей. По данным Христианской ассоциации Нигерии, похищено 303 ребенка и 12 сотрудников школы (четыре женщины и восемь мужчин).

    Ранее сообщалось, что похищено 215 детей и 12 учителей, но епископ епархии Контагоры, под юрисдикцией которой находится школа, позднее сообщил обновленные данные.

    — После того, как мы покинули школу в Папири, мы решили позвонить, провести проверку и сделать дополнительные запросы по тем, кто, как мы думали, успешно сбежал, и выяснили, что еще 88 учеников были захвачены после попытки побега, — сказал он.

    Таким образом, похищенной числится почти половина учащихся школы, которая насчитывает 629 учеников — и мальчиков, и девочек.

    Полиция сообщила, что вооруженные люди ворвались в школу Святой Марии в пятницу около 02:00 по местному времени (01:00 GMT) и похитили учеников из общежития. Как заявили в полиции, силовые структуры «прочесывают леса, чтобы найти похищенных учеников».

    Президент Бола Тинубу отложил свои зарубежные поездки — включая саммит G20 в Южной Африке, запланированный на эти выходные — чтобы заняться решением проблем безопасности в стране.

    Ранее сообщалось, что боевики похитили 25 школьниц и убили их учителя.

