Боевики похитили 25 школьниц и убили их учителя в Нигерии

Нападение произошло около четырех часов утра: злоумышленники подъехали на мотоциклах, сначала зашли в дом учителя и застрелили его, а затем убили охранника и ворвались в спальные помещения девушек.

По словам официального представителя полиции Нафиу Абубакара Котаркоси, нападавшие были вооружены современным оружием и вели перестрелку с охраной. Сейчас спецподразделения прочесывают предполагаемые маршруты отхода и близлежащие леса, пытаясь найти похитителей и освободить девушек. Жители сообщают как минимум о двух погибших.

— Нам сказали, что они подъехали на множестве мотоциклов. Сначала они пошли прямо к дому учителя и убили его, после чего застрелили охранника, — рассказал местный житель Абдулкарим Абдуллахи Мага.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность. В Нигерии действуют многочисленные вооруженные банды, которые похищают людей ради выкупа. С 2014 года, когда боевики «Боко Харам» захватили 276 школьниц в Чибоке, в стране были похищены уже не менее 1500 учеников.

Ранее в Нигерии боевики похитили 227 школьников.