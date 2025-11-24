50 из 300 похищенных террористами учеников католической школы в Нигерии смогли сбежать

Похищение произошло в ночь на 21 ноября. Злоумышленники напали на католическую школу Святой Марии в штате Нигер и насильно увели с собой 303 человека, в том числе 12 преподавателей.



Похожий инцидент произошел ранее в населенном пункте Мага штата Кебби. Тогда бандиты захватили 24 учащихся.

— В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции, — уточняется в сообщении.

Ассоциация христиан Нигерии объявила 23 ноября днем молитв за спасение детей, захваченных террористами в заложники.