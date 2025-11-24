РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    50 из 300 похищенных террористами учеников католической школы в Нигерии смогли сбежать

    50 учащихся из 300, похищенных террористами из католической школы на западе Нигерии, смогли убежать. Они вернулись к родителям, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА. 

    Нигерия
    Фото: Анадолу

    Похищение произошло в ночь на 21 ноября. Злоумышленники напали на католическую школу Святой Марии в штате Нигер и насильно увели с собой 303 человека, в том числе 12 преподавателей.

    Похожий инцидент произошел ранее в населенном пункте Мага штата Кебби. Тогда бандиты захватили 24 учащихся.

    — В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции, — уточняется в сообщении.

    Ассоциация христиан Нигерии объявила 23 ноября днем молитв за спасение детей, захваченных террористами в заложники.

    Теги:
    Нигерия Похищение Дети Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают