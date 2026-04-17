    23:33, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Ержан Казыхан пригласил Марко Рубио посетить Казахстан с официальным визитом

    В рамках визита в США казахстанская делегация во главе с представителем Президента по вопросам взаимодействия с США Ержаном Казыханом и заместителем Премьер-министра РК Сериком Жумангариным провела встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Ержан Казыхан и Серик Жумангарин провели переговоры с Марко Рубио
    Фото: МИД РК

    В ходе встречи Е. Казыхан передал приветствие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Президенту США Дональду Трампу, подчеркнув динамичное развитие казахстанско-американских отношений, устойчивый политический диалог и расширение практического взаимодействия.

    Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи лидеров двух стран в ноябре 2025 года в Овальном кабинете, включая совместные инвестиционные проекты на сумму порядка 20 млрд долларов.

    Специальный представитель отметил вклад Казахстана в поддержку международных усилий по обеспечению мира и безопасности, включая деятельность в рамках Совета мира, а также подчеркнул значимость реализации Авраамских соглашений.

    Американская сторона была проинформирована о проводимых масштабных политических и социально-экономических преобразованиях в Казахстане, направленных на модернизацию государственной системы, повышение эффективности институтов власти, укрепление верховенства закона.

    Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что активизация деловых связей и реализация совместных проектов открывают новые возможности для дальнейшего углубления Расширенного стратегического партнерства.

    Е. Казыхан подтвердил приглашение государственному секретарю посетить Казахстан с официальным визитом.

    Государственный секретарь М. Рубио, в свою очередь, дал высокую оценку текущему уровню двустороннего взаимодействия и выразил готовность к его дальнейшему углублению.

    По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог и укреплять казахстанско-американское сотрудничество по всему спектру двусторонней повестки.

    Напомним, что ноябре прошлого года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует посетить пять стран Центральной Азии в 2026 году.

    Ранее с Посольстве Казахстана в Вашингтоне состоялась церемония награждения сенатора США Стива Дэйнса орденом «Достык» I степени от имени Президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие сотрудничества между двумя государствами.

    Казахстан Америка Сотрудничество МИД РК Международные отношения США
    Динара Жусупбекова
