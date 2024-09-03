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    18:50, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Ерлан Карин встретился с членами Национального курултая из регионов

    Ерлан Карин встретился с членами Национального курултая из регионов
    Фото: Акорда

    Государственный советник Ерлан Карин провел рабочую встречу с членами Национального курултая, представляющих общественные советы регионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    На встрече Ерлан Карин остановился на реализации ключевых инициатив Главы государства в рамках деятельности Национального курултая. Среди них можно отметить принятие ряда законов по вопросам защиты прав женщин и детей, запрета вейпов, борьбы с лудоманией, вандализмом и прочее.

    Государственный советник также подчеркнул, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева была разработана единая программа воспитания, которая будет внедрятся повсеместно в образовательные программы школ.

    Ерлан Карин отметил особую важность развития институтов гражданского общества, в особенности в регионах. Ключевую роль в этом направлении играют именно общественные советы.

    В свою очередь члены Национального курултая остановились на ключевых вопросах регионального развития, а также рассказали о форматах взаимодействия с общественными группами и населением на местах.

    Кроме того, в ходе обсуждения члены Национального курултая выразили поддержку инициатив, озвученных Главой государства в ежегодном Послании народу Казахстана.

    В завершение Государственный советник отметил, что в предстоящий период состоится еще ряд рабочих встреч с участием членов Национального курултая.

    Ранее Госсоветник РК Ерлан Карин, комментируя Послание Президента народу Казахстана-2024, заявил, что сегодняшние инициативы Главы государства развивают линию реформ, заложенных в его предыдущих посланиях и предвыборной платформе.

    Теги:
    Курултай Госсоветник РК Регионы Казахстана Ерлан Карин Национальный курултай
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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