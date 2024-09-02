Сегодняшние инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева развивают линию реформ, заложенных в его предыдущих посланиях и предвыборной платформе, заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, комментируя Послание Президента народу Казахстана-2024, передает агентство Kazinform.

— Президент в своем выступлении главный акцент сделал на системных экономических преобразованиях, нацеленных на повышение качества жизни граждан. Все девять приоритетных направлений, выделенных Главой государства, фокусируют госполитику на решение именно этой задачи, — отметил Государственный советник РК.

Послание включило в себя около ста различных инициатив, предложений и поручений. В частности, Карин особо отмечает такие приоритеты, как продуманная перезагрузка налоговой системы, оптимизация пакетных мер поддержки МСБ, внедрение доступного кредитования АПК, справедливая и эффективная тарифная политика, модернизация транспортной инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров, сквозная цифровизация и развитие искусственного интеллекта, всестороннее обеспечение безопасности граждан.

— Президентом определена дата проведения референдума по вопросу строительства АЭС, который обсуждается в общественном дискурсе уже целый год. Референдум станет еще одним реальным воплощением концепции «Слышащего государства» и идеи Справедливого Казахстана. Глава государства отдельно остановился на ряде острых вопросов, вызывающих обеспокоенность общества. В их числе проблемы интернет-мошенничества, аварийности на дорогах, дисциплины в армии, борьбы с наркобизнесом, несовершенства системы медстрахования, дефицита педагогических и медицинских кадров, чрезмерного госконтроля в сфере МСБ, фальсификаций со статистикой в сельском хозяйстве, — написал Госсоветник в соцсети.

Он также подчеркнул, что многие социально-гуманитарные инициативы Послания стали практической реализацией идеологических концептов, выдвинутых Главой государства на заседаниях Национального курултая.