Эрдоган заявил Путину о готовности содействия прямым контактам сторон по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что республика готова содействовать всем инициативам, которые помогут прямым контактам между РФ и Украиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, война между Россией и Украиной, а также региональные и глобальные проблемы. Наш президент заявил, что Турция готова, как и прежде, вносить свой вклад во все дипломатические инициативы и содействовать планам, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к прочному миру в нашем регионе, — говорится в заявлении администрации турецкого лидера.
В ходе переговоров Эрдоган также заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения российско-украинского конфликта путем достижения справедливого и прочного мира.
Ранее турецкий лидер анонсировал телефонный разговор с Путиным.
Напомним, ранее президенты Турции и Украины провели встречу в Анкаре. На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле.
Мы также писали, что в Швейцарии прошли переговоры представителей Великобритании, Франции, Германии, Украины и США, связанные с перспективами урегулирования кризиса между Россией и Украиной.