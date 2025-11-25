РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:03, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Эрдоган заявил Путину о готовности содействия прямым контактам сторон по Украине

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что республика готова содействовать всем инициативам, которые помогут прямым контактам между РФ и Украиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Эрдоган заявил Путину о готовности содействия прямым контактам сторон по Украине
    Фото: ТАСС

    — Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, война между Россией и Украиной, а также региональные и глобальные проблемы. Наш президент заявил, что Турция готова, как и прежде, вносить свой вклад во все дипломатические инициативы и содействовать планам, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к прочному миру в нашем регионе, — говорится в заявлении администрации турецкого лидера.

    В ходе переговоров Эрдоган также заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения российско-украинского конфликта путем достижения справедливого и прочного мира. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее турецкий лидер анонсировал телефонный разговор с Путиным. 

    Напомним, ранее президенты Турции и Украины провели встречу в Анкаре. На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Мы также писали, что в Швейцарии прошли переговоры представителей Великобритании, Франции, Германии, Украины и США, связанные с перспективами урегулирования кризиса между Россией и Украиной.

     

