РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:08, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию в Украине 24 ноября

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает 24 ноября провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию в Украине 24 ноября
    Фото: Anadolu Ajansi

    — На этой неделе у меня в гостях был господин Зеленский. Завтра у меня будет телефонный разговор с господином Путиным. Конечно, в ходе двусторонних встреч здесь [на саммите G20] мы подробно обсудили войну между Россией и Украиной, оценили ситуацию и рассмотрели, что мы можем сделать. Мы настойчиво сосредоточились на вопросах, как можно достичь мира, — сказал он. 

    Предстоящий контакт президентов России и Турции подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

    — Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован, — сказал Песков, в ответ на просьбу подтвердить анонсированную турецким президентом дату.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, ранее президенты Турции и Украины провели встречу в Анкаре. На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле. 

    Мы также писали, что в Швейцарии прошли переговоры представителей Великобритании, Франции, Германии, Украины и США, связанные с перспективами урегулирования кризиса между Россией и Украиной.

    Теги:
    Украина Турция Российско-украинский конфликт Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают