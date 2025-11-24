Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию в Украине 24 ноября

— На этой неделе у меня в гостях был господин Зеленский. Завтра у меня будет телефонный разговор с господином Путиным. Конечно, в ходе двусторонних встреч здесь [на саммите G20] мы подробно обсудили войну между Россией и Украиной, оценили ситуацию и рассмотрели, что мы можем сделать. Мы настойчиво сосредоточились на вопросах, как можно достичь мира, — сказал он.

Предстоящий контакт президентов России и Турции подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован, — сказал Песков, в ответ на просьбу подтвердить анонсированную турецким президентом дату.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, ранее президенты Турции и Украины провели встречу в Анкаре. На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле.

Мы также писали, что в Швейцарии прошли переговоры представителей Великобритании, Франции, Германии, Украины и США, связанные с перспективами урегулирования кризиса между Россией и Украиной.