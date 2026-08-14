Спецкомиссия расследует причины блэкаута в Казахстане — KEGOC

Энергоснабжение потребителей в регионах Казахстана, затронутых технологическим нарушением 14 августа, полностью восстановлено, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО KEGOC.

По данным компании, 14 августа в 14:37 отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане привело к перегрузке транзита Север — Восток — Юг ЕЭС Казахстана и отделению Южной зоны от ЕЭС Казахстана и энергосистем ОЭС Центральной Азии — Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

В результате отключения затронули потребителей в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях, а также в Карагандинской, Улытауской и Абайской областях Северной зоны ЕЭС Казахстана.

В 14:47 АО KEGOC полностью восстановило энергоснабжение потребителей в Карагандинской, областях Улытау и Абай.

В 6:26 электроснабжение было восстановлено в Алматинской и Жетысуской областях, а в 16:34 — в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Причины технологического нарушения будет расследовать специальная комиссия, заявили в KEGOC.

Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи.

В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

В Минэнерго РК объяснили перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана. Городские службы Алматы работали в усиленном режиме.

Энергетика Казахстана сработала штатно, сказал эксперт о ликвидации последствий блэкаута в стране.