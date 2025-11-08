Елена Рыбакина впервые вышла в финал Итогового турнира WTA

В полуфинальном матче она одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой. Проиграв первый сет со счетом 4:6, Рыбакина сумела переломить ход встречи и взяла верх в двух следующих партиях — 6:4, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 7 минут.

Итоговый чемпионат WTA — одно из самых престижных соревнований сезона, на котором выступают восемь сильнейших теннисисток мира. В 2025 году проводится 54-й розыгрыш в одиночном разряде и 49-й — в парном.

Напомним, Рыбакина обыграла со счетом 6:4, 6:4 представительницу России Екатерину Александрову (10 WTA) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA.

