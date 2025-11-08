РУ
    05:43, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина впервые вышла в финал Итогового турнира WTA

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в финал Итогового турнира WTA, проходящего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде
    Фото: НОК РК

    В полуфинальном матче она одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой. Проиграв первый сет со счетом 4:6, Рыбакина сумела переломить ход встречи и взяла верх в двух следующих партиях — 6:4, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 7 минут. 

    Итоговый чемпионат WTA — одно из самых престижных соревнований сезона, на котором выступают восемь сильнейших теннисисток мира. В 2025 году проводится 54-й розыгрыш в одиночном разряде и 49-й — в парном.

    Напомним, Рыбакина обыграла со счетом 6:4, 6:4 представительницу России Екатерину Александрову (10 WTA) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA.

    Ранее мы писали о том, что Елена Рыбакина с разгромной победы стартовала на турнире WTA. После она обыграла вторую ракетку мира на итоговом турнире WTA. 

