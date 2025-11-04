Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира на итоговом турнире WTA

Несмотря на статус фаворита, Швентек не смогла справиться с соперницей. В итоге Рыбакина выиграла матч в трех сетах — 3:6, 6:1, 6:0.

Ранее Елена Рыбакина уверенно обыграла американку Аманду Анисимову (4-е место) со счетом 6:3, 6:1. В заключительном матче группового этапа первой ракетке Казахстана предстоит встретиться с еще одной представительницей США — Мэдисон Киз (7-е место).