    21:45, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира на итоговом турнире WTA

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) одержала победу над польской спортсменкой Игой Швентек (2-е место) на итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира на итоговом турнире WTA
    Фото: Sports.kz

    Несмотря на статус фаворита, Швентек не смогла справиться с соперницей. В итоге Рыбакина выиграла матч в трех сетах — 3:6, 6:1, 6:0.

    Ранее Елена Рыбакина уверенно обыграла американку Аманду Анисимову (4-е место) со счетом 6:3, 6:1. В заключительном матче группового этапа первой ракетке Казахстана предстоит встретиться с еще одной представительницей США — Мэдисон Киз (7-е место).

    Анастасия Палагутина
    Автор
