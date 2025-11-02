РУ
    05:15, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина с разгромной победы стартовала на турнире WTA

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сумела обыграть американку Аманду Анисимову в первом матче Итогового турнира WTA-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина победила первую ракетку мира на WTA 1000 в США
    Фото: Sports.kz

    Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) встретилась с американкой Амандой Анисимовой (4-е место) в первом матче Итогового турнира WTA-2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Рыбакина одержала победу над Анисимовой в двух сетах — 6:3, 6:1.

    Отмечается, что также соперницами Елены Рыбакиной в группе станут польская теннисистка Ига Швентек (2-е место) и американка Мэдисон Киз (7-е место). В этом году призовой фонд Итогового турнира WTA составляет 15 500 000 долларов. Победительница заработает 5 235 000 долларов. Действующей чемпионкой является американская теннисистка Кори Гауфф (3-е место).

    До этого Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 500 в Японии. 

