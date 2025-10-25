Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 500 в Японии

Сегодня, 25 октября, Рыбакина должна была встретиться на корте с 17-м номером мирового рейтинга, Линдой Носковой из Чехии. Однако перед началом матча стало известно, что Рыбакина снялась с поединка. Таким образом, Носкова стала финалисткой и сыграет за титул с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — София Кенин (США).

— Очень жаль, что я не могу играть сегодня. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, и я не могу играть на 100%. Я разочарована, что мои фанаты не увидят меня сегодня, но надеюсь увидеть вас в следующем году, — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA.

Напомним, что ранее на турнире в Токио Елена Рыбакина обыграла двух канадских теннисисток: Лейлу Фернандес (22-е место) — 6:4, 6:3 и Викторию Мбоко (23-е место) — 6:3, 7:6. Победа над Мбоко гарантировала ей участие на Итоговом турнире WTA. Перед этим, на прошлой неделе Елена стала победительницей турнира в китайском Нинбо.