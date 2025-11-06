Три из трех: Елена Рыбакина успешно выступила на итоговом турнире WTA

Елена Рыбакина стала первой в истории теннисисткой из Казахстана, которой удалось выйти в полуфинал WTA Finals в одиночном разряде.

Ранее она обыграла Игу Швёнтек (Польша) и Аманду Анисимову (США). Затем должна была сыграть с Мэдисон Киз (США), но та снялась из-за проблем со здоровьем. Ее заменила Екатерина Александрова. Соперница Елены по полуфиналу определится позже.

Ранее мы писали о том, что Елена Рыбакина с разгромной победы стартовала на турнире WTA. После она обыграла вторую ракетку мира на итоговом турнире WTA.