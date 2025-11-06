РУ
    21:15, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Три из трех: Елена Рыбакина успешно выступила на итоговом турнире WTA

    Шестая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла со счетом 6:4, 6:4 представительницу России Екатерину Александрову (10 WTA) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. 

    Елена Рыбакина
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Елена Рыбакина стала первой в истории теннисисткой из Казахстана, которой удалось выйти в полуфинал WTA Finals в одиночном разряде.

    Ранее она обыграла Игу Швёнтек (Польша) и Аманду Анисимову (США). Затем должна была сыграть с Мэдисон Киз (США), но та снялась из-за проблем со здоровьем. Ее заменила Екатерина Александрова. Соперница Елены по полуфиналу определится позже.

    Ранее мы писали о том, что Елена Рыбакина с разгромной победы стартовала на турнире WTA. После она обыграла вторую ракетку мира на итоговом турнире WTA. 

     

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
